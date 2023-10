Spektakulär Sonnendäischtert fir Sky-Watchers iwwer d'USA ze blenden

Eng spektakulär Sonnendäischtert wäert dëse Weekend iwwer de ganze kontinentale US siichtbar sinn, déi de Leit vu Küst zu Küst d'Chance bitt e rare astronomescht Phänomen ze gesinn. D'Evenement gëtt e Samschdeg stattfonnt, a glécklech Himmelbeobachter an néng Staaten hunn d'Méiglechkeet e rare "Feierring" um Himmel ze gesinn.

Awunner vun Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, an Texas, souwéi Deeler vu Kalifornien, Idaho, Colorado, an Arizona, erliewen de Mound bal komplett d'Sonn iwwerdeckt, a schafft e brennege, orangefarbenen Ring ronderëm de Moundschatt . An anere Staaten ginn d'Zuschauer op eng deelweis Sonnendäischtert behandelt, wou de Mound nëmmen en Deel vun der Sonn verstoppt.

Sonnendäischtert geschitt wann de Mound virun der Sonn passéiert a säi Liicht blockéiert. D'Evenement vun dësem Samschdeg ass eng annular Sonnendäischtert, dat heescht datt de Mound e ringfërmege Effekt ronderëm säi Schiet schaaft.

Et ass wichteg ze notéieren datt d'Leit ni direkt op d'Sonn wärend enger Sonnendäischtert kucken sollten, och wann se deelweis vum Mound bedeckt ass. Speziell Sonnendäischtert Brëller oder Pinhole Projektoren sinn erfuerderlech fir d'Sonnendäischtert sécher ze gesinn an Aen Schued ze vermeiden.

E Samschdeg, Himmelbeobachter laanscht e ronn 125 Meile-breete Wee vun Oregon op Texas an duerch Zentral- a Südamerika kënnen de vollen "Ring of Fire" Effekt gesinn. Déi meescht Leit an Nordamerika ausserhalb vun dësem Wee wäerten eng deelweis Sonnendäischtert gesinn.

D'Evenement zu Oregon fänkt um 8:06 am PT mam Start vun enger partieller Sonnendäischtert un. D'Period vu maximaler Ofdeckung an dem "Ring of Fire" Effekt dauert ongeféier 5 Minutten um 9:18 am PT zu Eugene, Oregon. Aner Plazen laanscht de Wee vun annularity wäert maximal Ofdeckung zu verschiddenen Zäiten Erfahrung.

D'Sonnendäischtert vun dësem Weekend ass héich erwaart wéinst senger Raritéit a säi Wee, deen iwwer d'kontinental US schneiden. Déi nächst annular Sonnendäischtert Kräizgang iwwer déi kontinuéierlech US wäert eréischt am Februar 2039 geschéien.

D'Spectateure ginn ugeroden Virsiichtsmoossnamen ze huelen an e passenden Ausrüstungsausrüstung ze benotzen fir dëst Himmelsevenement sécher ze genéissen.

Definitiounen:

Sonnendäischtert: En Himmelsevenement dat geschitt wann de Mound virun der Sonn passéiert a säi Liicht deelweis oder ganz blockéiert.

Annular Sonnendäischtert: Eng Zort Sonnendäischtert wou de Mound d'Sonn net ganz ofdeckt, wat zu engem ringfërmege Effekt resultéiert.

Path of annularity: De schmuele Wee, laanscht deen d'ringular Sonnendäischtert siichtbar ass.

