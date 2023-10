D'International Space Station: E Spektakuläre Pass iwwer Tasmanien

D'International Space Station (ISS) huet en atemberaubende Pass iwwer Tasmanien gemaach, an d'Spectateure beandrockt iwwer d'Vue. D'ISS, déi d'Äerd op enger Héicht vun iwwer 400 Kilometer ëmkreest, huet den Himmel iwwer den Nordweste vun Tasmanien ëm 4:07 Auer op engem klore Freideg Nomëtteg geprägt. An nëmmen enger Minutt ass et iwwer de Great Lake an Hobart gegléckt, a bal de ganze Staat a senge Footage erfaasst.

D'ISS mécht ongeféier all 90 Minutten eng Ëmlafbunn ëm d'Äerd, no engem bal perfekten Kreeslaf. Dëst gëtt Zuschauer periodesch Méiglechkeete fir säi majestéitesche Pass iwwer verschidde Regioune vun der Welt ze gesinn. Fir déi an Tasmanien ass d'ISS erëm e Freideg Nuecht um 8:58 Auer fir ongeféier 5 Minutten ze gesinn, a spéider um 10:34 Auer fir 1 Minutt, ënnerleien zu Visibilitéit a Wollekendeckung. Zousätzlech Vueméiglechkeeten enthalen Samschdes um 9:46 Auer, Sonndeg um 8:58 Auer an 10:36 Auer, a Méindes ëm 9:47 Auer.

Wärend den ursprénglechen Artikel Zitater vun de soziale Medien Benotzer gedeelt huet d'Erfahrung erfaasst, hëlt dësen Artikel eng aner Approche andeems en deskriptive Saz vun de gefaange Footage ubitt. Leider sinn déi spezifesch Footage, déi am ursprénglechen Artikel erwähnt ginn, net hei verfügbar, awer sidd sécher, d'Vue vun der ISS déi iwwer Tasmanien passéiert ass wierklech faszinéierend.

FAQ:

Q: Wat ass déi International Space Station?

A: D'International Space Station ass eng bewunnbar Raumstatioun déi als multinational Zesummenaarbechtsprojet déngt mat Raumfaartagenturen aus verschiddene Länner, dorënner NASA, Roscosmos, ESA, JAXA, an CSA.

Q: Wéi oft ëmkreest d'ISS d'Äerd?

A: D'ISS mécht all 90 eng Ëmlafbunn ëm d'Äerd