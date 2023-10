Nei Missioun fir d'Däischter Zäitalter vum Universum ze entdecken

E klenge Radioteleskop mam Numm LuSEE-Night wäert op eng Missioun op déi wäit Säit vum Mound am Joer 2025 starten. D'Missioun, finanzéiert vun der NASA an dem US Department of Energy, zielt fir Radiowellen aus dem kosmeschen Däischteren Zäitalter z'entdecken, déi iwwer geschitt ass. Virun 13.4 Milliarde Joer. Den Teleskop wäert Deel vum Commercial Lunar Payloads Programm vun der NASA sinn a gëtt vun enger anerer Missioun mam Numm LuSEE-Lite ugeschloss.

D'Däischter Zäitalter bezitt sech op d'Period nom Big Bang, wéi déi éischt Stären a Galaxien ugefaang hunn ze bilden. Wärend dëser Zäit huet neutral Waasserstoffgas den Universum gefëllt a gouf duerch Stralung ioniséiert. Wéi och ëmmer, wéineg ass iwwer dës Ära bekannt, an d'LuSEE-Night zielt et Liicht ze werfen.

Fir déi schwaach Radiowellen aus dem Däischteren Zäitalter z'entdecken, wäert LuSEE-Night op der wäiter Säit vum Mound positionéiert ginn, wou et keng Atmosphär ass a keng Stéierunge vum Äerdradioraus. D'Missioun wäert Technologien wéi Antennen a Batterien testen fir ze kucken ob se an den extrem kale Moundnuechtbedéngungen funktionéiere kënnen.

Fuerscher am Lawrence Berkeley National Laboratory bauen d'Antenne fir LuSEE-Night, déi 20 Féiss laang sinn an entworf fir bei der Landung z'entwéckelen. D'Missioun wäert och op e Relaissatellit vertrauen fir mat der Äerd ze kommunizéieren well LuSEE-Night keng direkt Siichtlinn mat eisem Planéit vun der wäiter Säit vum Mound huet.

D'Missioun gëtt als Virleefer fir méi grouss a méi ambitiéis Radioteleskope um Mound ugesinn. Wëssenschaftler hu proposéiert e Radioteleskop op der wäiter Säit vum Mound ze bauen, deen de ganze Radiospektrum ouni Amëschung vun der Äerd observéiere konnt. Sou en Teleskop géif technesch Erausfuerderunge stellen, awer kéint eist Verständnis vum Universum staark ausbauen.

LuSEE-Night gëtt an Zesummenaarbecht mat Firefly Aerospace op de Mound geflunn, a seng erwaart Missiounsdauer ass 18 Méint.

Quellen: NASA, Lawrence Berkeley National Laboratory