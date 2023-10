Den Nobelpräis an der Chimie 2023: D'Entdeckung an d'Synthese vu Quantepunkter

Den 2023 Nobelpräis an der Chimie gouf un dräi Wëssenschaftler ausgezeechent fir hir banebriechend Aarbecht iwwer d'Entdeckung an d'Synthese vu Quantepunkter. D'Eegeschafte vun dësen Nanopartikelen, déi Liicht a verschiddene Wellelängten ofhängeg vun hirer Gréisst ausstrahlen, goufe vum physikalesche Chemiker Louis Brus opgedeckt. An engem rezente Gespréich mam The Conversation Weekly Podcast, huet de Brus seng zoufälleg Entdeckung an de spéideren Impakt vu Quantepunkter diskutéiert.

Am Bell Labs an den 1980er geschafft, huet de Brus op Quantepunkte gestouss wärend hien Léisunge vu Hallefleitpartikelen genannt Kolloiden studéiert. Andeems hien Laser op dës Kolloiden riicht, huet hien gemierkt datt déi emittéiert Faarwen net konsequent waren. Dëst huet him gefouert fir déi eenzegaarteg Verännerungen am Spektrum an d'Eegeschafte vun de Partikelen selwer ze entdecken wann se ganz kleng waren.

Quantepunkte sinn Nanokristaller déi Liicht absorbéieren an et op verschiddene Wellelängten ofhängeg vun hirer Gréisst nei ausstoen. Och wa se méi kleng si wéi d'Wellelängt vum sichtbare Liicht a kënnen net ënner engem opteschen Mikroskop gesi ginn, kënne se mat spezialiséierte Mikroskope wéi Elektronenmikroskope observéiert ginn. Fir se ze demonstréieren, kënne hell faarweg Glasfläschen mat Léisungen mat verschiddene Gréisste Quantepunkte benotzt ginn.

Interessanterweis war de Brus net bewosst iwwer déi vireg Observatioune vu Quantepunkter, déi vum russesche Wëssenschaftler Alexei Ekimov gemaach goufen. Wéinst dem Kale Krich gouf dem Ekimov seng Fuerschung exklusiv op Russesch publizéiert an hie konnt net an de Westen reesen fir iwwer seng Erkenntnisser ze diskutéieren. Et war nëmmen no enger zoufälleger Entdeckung vum Ekimov sengen Artikelen an der technologescher Literatur, datt de Brus him erreecht huet a si hunn sech schlussendlech an der Glasnost Ära an de spéiden 1980er getraff.

D'Produktioun an d'Stabilitéit vu Quantepunkten hunn ufanks Erausfuerderunge gestallt, awer de Moungi Bawendi, en anere Laureat vum Nobelpräis, huet dëse Problem an den 1990er ugeschwat. Zënterhier hunn Quantepunkter Applikatioun a verschiddene Beräicher fonnt, besonnesch an der biologescher Imaging. Si goufe vu Biochemiker benotzt fir Zellen an Organer ze kartéieren andeems se se un aner Moleküle befestigen. Ausserdeem ware se instrumental fir Tumorerkennung a chirurgesch Leedung.

D'Entdeckung an d'Synthese vu Quantepunkter hunn de Wee fir vill Fortschrëtter an der Wëssenschaft an der Technologie geplatzt. D'Exploratioun vun hiren Uwendungen setzt weider nei Méiglechkeeten fir dës bemierkenswäert Nanopartikelen z'entdecken.

Quellen: The Conversation Weekly Podcast