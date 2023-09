By

D'Quantemechanik, déi mächteg Theorie, déi benotzt gëtt fir d'Mikrowelt vu Molekülen, Atomer a subatomesche Partikelen ze beschreiwen, huet Physiker laang verwinnt. Wärend de mathematesche Formalismus vun der Quantephysik gutt etabléiert ass, bleift seng Interpretatioun en Thema vun der Debatt. Am leschte Joerhonnert goufen verschidden Interpretatiounen proposéiert, awer keng huet eng schlussendlech Äntwert geliwwert.

An dëser Serie entdecken mir eng vun de radikalste Interpretatiounen vun der Quantemechanik bekannt als QBism oder Quante Bayesianism. QBism fuerdert net nëmmen wéi mir d'Wëssenschaft vun Atomer gesinn, awer och de Prozess vun der Wëssenschaft selwer.

QBism ofgeleet säin Numm vum Bayesianismus, eng radikal Approche fir Wahrscheinlechkeeten ze interpretéieren. Am Géigesaz zum traditionelle Verständnis vun der Wahrscheinlechkeet, déi op erwaart Resultater baséiert, konzentréiert de Bayesianismus sech op wéi mir Wahrscheinlechkeeten interpretéieren. Zënter Wahrscheinlechkeeten eng zentral Roll an der Quantemechanik spillen, steet de QBism eraus andeems se dësen Aspekt adresséieren, deen aner Interpretatiounen dacks iwwersinn.

E fundamentale Depart vun der klassescher Physik, d'Quantemechanik behandelt "den Zoustand" vun engem Partikel anescht. An der klassescher Physik bezitt den Zoustand vun engem Partikel op seng Positioun an Dynamik, déi als objektiv Eegeschafte ugesi ginn, onofhängeg vun all externen Afloss. Klassesch Physik geet och dovun aus, datt e Partikel zu all Moment nëmmen ee Staat kann hunn, a seng Ännerungen ginn duerch dynamesch Equatioune bestëmmt.

Am staarke Kontrast kënne Quantestaaten iwwerlagert ginn, dat heescht datt e Partikel a ville Positiounen oder Momenter gläichzäiteg existéiere kann. Ausserdeem ass den Zoustand vun engem Partikel net méi deterministesch, mee gëtt probabilistesch duerch d'Born-Regel bestëmmt wann eng Messung gemaach gëtt.

Vill Interpretatioune vun der Quantemechanik probéieren déi klassesch Vue ze erhaalen, de Quantestaat als ontologesch Realitéit behandelen. Wéi och ëmmer, dës Interpretatioune féieren dacks spekulativ Konzepter wéi parallel Universum fir d'Existenz vu Superpositiounen z'erklären.

QBism hëlt eng aner Approche. Et unerkennt d'Verännerungen déi d'Quantemechanik verlaangt an zitt eng radikal awer gläichméisseg Konklusioun: de Quantestaat existéiert net onofhängeg, awer ass eng Beschreiwung vun eisem Wëssen iwwer d'Welt. QBism betount Epistemologie, konzentréiert sech op eis Informatioun an Interaktioune mat Partikelen.

Andeems Dir en alen philosophesche Kader ofleent an eng Perspektiv ëmfaassen, déi d'mënschlech Erfahrung zentréiert, vermeit QBism de Besoin fir zousätzlech onobservéierbar Entitéiten. Amplaz bitt et e méi praktescht Verständnis vu wat geschitt wann d'Mënsche sech an der Quantephysik engagéieren.

Am lafende "Quantepretatiounskricher" steet QBism als eenzegaarteg a villverspriechend Approche eraus. Andeems Dir d'Interpretatioun vun der Quantemechanik nei virstellt, fuerdert QBism traditionell Notioune eraus an invitéiert eis d'Wëssenschaft aus enger neier Perspektiv ze gesinn.

Quellen:

- Quellartikel: [Titel vum Quellartikel]

- Definitiounen:

- Quantemechanik: D'Theorie déi d'Behuele vun der Matière an der Energie op de klengste Skala beschreift.

- QBism: Kuerz fir Quantephysik Bayesianismus, eng Interpretatioun vu Quantemechanik, déi sech op Wahrscheinlechkeeten konzentréiert an d'Existenz vun onobservéierbaren Entitéite refuséiert.

- Bayesianismus: Eng radikal Approche zur Interpretatioun vun Wahrscheinlechkeeten déi sech vum traditionelle Verständnis ënnerscheeden op Basis vun erwaarten Resultater.

- Klassesch Physik: D'Branche vun der Physik déi sech mam Verhalen vu grousser Skala Objete beschäftegt an deterministesche Prinzipien follegt.