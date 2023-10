De russesche President Vladimir Putin huet den Engagement vu sengem Land bestätegt fir eng nei Orbital Raumstatioun ze bauen fir d'International Space Station (ISS) ze ersetzen. Trotz rezente Réckschlag an Erausfuerderunge vun der russescher Weltraumindustrie, zielt de Putin fir den éischte Segment vun der neier Statioun bis 2027 an der Ëmlafbunn ze hunn.

Virdrun hat Russland seng Absicht erkläert, aus der ISS zréckzezéien, wou seng Kosmonauten eng permanent Präsenz hunn an d'Natioun eng kritesch Roll spillt. Wéi och ëmmer, de Fokus ass elo op d'Entwécklung vun enger neier russescher Orbital-Raumstatioun verréckelt als primär Zil fir d'Weltraumagence Roscosmos.

Wärend enger Televisiounsversammlung mat Spezialisten am Secteur huet de Putin d'Noutwennegkeet vun der Kontinuitéit betount, a seet: "D'Ziel ass datt et keng Lücken gëtt, fir datt d'Aarbecht mat der Ausarmung vun de Ressourcen vun der ISS bleift." Hien huet weider d'rechtzäiteg Ausféierung vum Projet gefuerdert, a proklaméiert datt den éischte Segment bis 2027 soll lancéiert ginn.

Déi russesch Weltraumindustrie huet laangjäreg Finanzéierungsprobleemer konfrontéiert, nieft Korruptiounsskandaler an aner Réckschlag. Am August huet de Luna-25 Modul e Mëssgléck während Virlandungsmanöver erlieft an op der Mounduewerfläch gefall. Trotz dësem Réckschlag huet de Putin d'Komplexitéite vun de Weltraumaktivitéiten unerkannt an d'Determinatioun ausgedréckt fir aus dësen Erfarungen ze léieren fir zukünfteg Feeler ze vermeiden.

Zousätzlech fir d'Erausfuerderunge bannent der Industrie unzegoen, huet de Putin déi, déi de Secteur iwwerwaachen, gefuerdert fir d'Salairen ze verbesseren, auslännesch Spezialisten unzezéien, a privat Geschäftsbedeelegung ze erhéijen. Dës Efforten zielen fir d'Weltraumfäegkeeten vum Land ze stäerken an déi erfollegräich Ëmsetzung vun der neier Orbital Raumstatioun ze garantéieren.

D'ISS, e Symbol vun der internationaler Zesummenaarbecht virun allem tëscht den USA a Russland, huet am Joer 1998 ugefaang a war am Ufank geplangt fir 2024 ofzebauen. Allerdéngs schätzt d'NASA elo datt et weider ka bis 2030 funktionnéieren. Mat der Entwécklung vum neie russesche Bunn Raumstatioun, Russland probéiert seng Präsenz an der Weltraumfuerschung z'erhalen, wärend och Partnerschafte mat aneren Natiounen förderen.

