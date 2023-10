By

De russesche President Vladimir Putin huet bestätegt datt den éischte Segment vun der russescher neier Raumstatioun, déi entwéckelt gëtt fir d'International Space Station (ISS) z'ersetzen, an d'Ëmlafbunn gestart gëtt bis 2027. Dës Ukënnegung kënnt trotz de rezente Réckschlag vum russesche Weltraum. Industrie.

Wärend Russland virdru gesot huet seng Intentioun aus der ISS zréckzezéien, huet se säi Fokus op d'Konstruktioun vun enger eegener Orbital Raumstatioun verlagert. De Putin huet d'Wichtegkeet ënnerstrach fir en nahtlosen Iwwergang tëscht den zwou Statiounen ze garantéieren, a seet datt d'Aarbechten un der neier Raumstatioun mat der Ausschöpfung vun de Ressourcen vun der ISS sollte mathalen.

Am August huet Russland e grousse Réckschlag konfrontéiert wéi säi Luna-25 Modul op der Mounduewerfläch während Virlandungsmanöver gefall ass. Wéi och ëmmer, Putin huet unerkannt datt Feeler inévitabel sinn an esou engem komplexe Bestriewen an huet verpflicht aus dëser Erfahrung ze léieren fir zukünfteg Mëssfall ze vermeiden.

Zousätzlech fir technesch Erausfuerderungen unzegoen, huet de Putin och d'Noutwennegkeet beliicht fir Themen am Zesummenhang mat niddrege Salairen an der russescher Raumfaartindustrie ze léisen. Hien huet Efforten opgeruff fir auslännesch Spezialisten unzezéien an d'privat Geschäftsbedeelegung am Secteur ze erhéijen.

D'ISS, e Symbol vun der internationaler Zesummenaarbecht tëscht den USA a Russland, war ufanks virgesinn fir am Joer 2024 ofgebaut ze ginn. D'NASA schätzt awer datt et weiderhi ka bis 2030. Russland plangt den éischte Segment vu senger neier Raumstatioun bis 2027 ze starten. weisen säin Engagement fir eng robust Präsenz an der Weltraumfuerschung z'erhalen.

Trotz de Finanzéierungsproblemer, Korruptiounsskandaler an aner Réckschlag vun der russescher Weltraumindustrie, ënnersträicht dem Putin seng Ukënnegung d'Determinatioun vu Russland fir un der Spëtzt vun der Weltraumfuerschung ze bleiwen. Den erfollegräiche Start an d'Operatioun vum neie Raumstatiounsegment wäert e bedeitende Meilesteen fir den ambitiéise Raumfaartprogramm vu Russland markéieren.

FAQ

Q: Firwat baut Russland eng nei Raumstatioun fir d'ISS ze ersetzen?

A: Russland huet seng Absicht ugekënnegt aus der ISS zréckzezéien an huet d'Entwécklung vun enger eegener Orbital Raumstatioun prioritär gesat.

Q: Wéini gëtt den éischte Segment vun der neier Raumstatioun vu Russland an d'Ëmlafbunn gestart?

A: De russesche President Vladimir Putin huet gesot datt den éischte Segment vun der neier Raumstatioun bis 2027 an der Ëmlafbunn soll sinn.

Q: Wéi eng Erausfuerderungen huet déi russesch Weltraumindustrie konfrontéiert?

A: D'russesch Weltraumindustrie huet Finanzéierungsproblemer, Korruptiounsskandaler a rezent Réckschlag wéi de Luna-25 Modul Crash op der Mounduewerfläch konfrontéiert.

Q: Wéi laang wäert d'ISS weider schaffen?

A: Wärend d'ISS am Ufank geplangt war fir am Joer 2024 ofgebaut ze ginn, schätzt d'NASA datt et bis 2030 weiderfuere kann.

Quellen:

