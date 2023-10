De russesche President Vladimir Putin huet Pläng fir de Bau vun enger neier Raumstatioun beschriwwen fir déi alternd International Space Station (ISS) bis 2027 ze ersetzen, trotz rezente Réckschlag. D'Entscheedung kënnt wéi Russland zielt fir eng kontinuéierlech mënschlech Präsenz am Weltraum z'erhalen an de glaten Iwwergang vun der ISS op déi nei Bunnplattform ze garantéieren.

D'Schafe vun enger neier russescher Raumstatioun ass d'Haaptprioritéit fir Roscosmos, der Weltraumagence vum Land. De Putin betount d'Noutwendegkeet vun engem nahtlosen Iwwergang, a seet datt "d'Ziel ass datt et keng Lücken gëtt, fir datt d'Aarbecht mat der Ausschöpfung vun de Ressourcen vun der ISS bleift."

Wärend Finanzéierungsproblemer, Korruptiounsskandaler an aner Réckschlag déi russesch Weltraumindustrie an de leschte Jore geplot hunn, bleift de Putin optimistesch iwwer d'Zukunft. Hien huet den Crash vum Luna-25 Modul op der Mounduewerfläch während senger éischter Missioun a Joerzéngte unerkannt, et nennt et eng "negativ Erfahrung" awer versprécht dervun ze léieren.

Fir déi lafend Erausfuerderungen unzegoen, huet de Putin d'Autoritéite gefuerdert, d'Fro vun nidderegen Gehälter an der Weltraumindustrie unzegoen an auslännesch Spezialisten ze stimuléieren fir hir Expertise bäizedroen. Hien huet och eng verstäerkte privat Geschäftsbedeelegung encouragéiert fir Innovatioun ze brennen an d'Exploratioun vum Weltraum ze förderen.

D'ISS, déi 1988 duerch Zesummenaarbecht tëscht den USA a Russland gegrënnt gouf, war geplangt fir am Joer 2024 ofgebaut ze ginn. D'NASA mengt awer datt d'Statioun weider ka bis 2030 funktionnéieren. Dem Putin seng Ukënnegung ënnersträicht dem Russland säin Engagement fir eng Präsenz am Weltraum z'erhalen an ze garantéieren eng glaten Iwwergang op déi nei Gare.

FAQs:

Q: Firwat plangt Russland d'ISS ze ersetzen?

A: Russland wëll d'ISS ersetzen fir eng kontinuéierlech mënschlech Präsenz am Weltraum z'erhalen an en nahtlosen Iwwergang ze garantéieren.

Q: Wéini wäert déi nei russesch Raumstatioun an der Ëmlafbunn sinn?

A: Den éischte Segment vun der neier Raumstatioun soll bis 2027 an der Ëmlafbunn sinn, laut dem President Putin.

Q: Wéi eng Erausfuerderungen huet déi russesch Weltraumindustrie konfrontéiert?

A: D'russesch Weltraumindustrie huet Finanzéierungsproblemer, Korruptiounsskandaler a rezent Réckschlag konfrontéiert, wéi zum Beispill de Luna-25 Modul Crash.

Q: Wéi laang wäert d'ISS weider schaffen?

A: Wärend ursprénglech geplangt fir am Joer 2024 ofzebauen, schätzt d'NASA datt d'ISS bis 2030 weider funktionnéiert.