De President Vladimir Putin huet en Donneschdeg verroden datt Russland den éischte Segment vu senger neier Bunnstatioun bis 2027 lancéiere soll. Déi nei Statioun, déi Moskau als natierlecht Fortschrëtt an der Weltraumfuerschung no der International Space Station (ISS) zielt, zielt fortgeschratt wëssenschaftleche an technologesch Fortschrëtter fir zukünfteg Ziler z'erreechen. Trotz engem Réckschlag am August mam russeschen éischte Moundschoss a 47 Joer, huet de Putin säin Engagement fir de Moundprogramm bestätegt an d'Wichtegkeet betount fir op der Streck mat der Entwécklung vum bemannte Raumfluch ze bleiwen.

Wärend d'Participatioun vu Russland un der ISS bis 2028 als temporär Moossnam verlängert gouf, huet de Putin unerkannt datt d'alternd ISS seng Ressourcen schlussendlech géif ausschöpfen. Hien huet ënnerstrach d'Noutwennegkeet net nëmmen en neie Segment ze hunn, mee eng ganz Statioun an Operatioun wann d'ISS net méi liewensfäeg ass. De Putin huet seng Bedenken ausgedréckt, datt de Réckfall an der Weltraumfuerschung de russesche Programm schueden kann, wann d'Entwécklung vun der neier Statioun net prompt viru geet.

De Yuri Borisov, de Chef vun der russescher Weltraumagence, Roscosmos, huet dem Putin seng Entscheedung ënnerstëtzt, an ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Erhaalung vu Russland seng Fäegkeeten am bemannte Raumfluch. De Borisov ënnersträicht d'Urgence fir grouss Aarbechten op der russescher Bunnstatioun bis 2024 unzefänken fir potenziell Lücken an der Kapazitéit ze vermeiden, déi duerch den Ënnergang vun der ISS verursaacht ginn, ier déi russesch Gare fäerdeg ass.

Adresséiert de rezente Versoen vum Luna-25 Handwierk am August, huet de Putin verséchert datt de Moundprogramm bestoe géif an aus de Feeler léiere wäert, a seet: "Feeler si Feeler. Et ass schued fir eis all. Dëst ass Weltraumfuerschung, a jidderee versteet dat. Et ass Erfahrung déi mir an Zukunft benotze kënnen." De Borisov huet d'Méiglechkeet virgeschloen fir den nächste Moundstart op 2026 vum ursprénglech geplangten Datum am Joer 2027 virzegoen.

Mat dem erneierten Engagement vu Russland fir Weltraumfuerschung, versprécht d'Zukunft vun de russesche Weltraummissiounen banebriechend Leeschtungen an Entwécklungen an der Verfollegung vu wëssenschaftleche Wëssen iwwer eise Planéit.

FAQ

Wéini gëtt den éischte Segment vun der neier Orbitalstatioun vu Russland operationell?

De President Putin sot, datt den éischte Segment vun der neier russescher Bunnstatioun bis 2027 a Betrib geholl soll ginn.

Wat sinn d'Grënn hannert der Decisioun vu Russland eng nei Bunnstatioun ze schafen?

Russland zielt fir d'Fortsetzung vu senge bemannte Raumfluchfäegkeeten ze garantéieren wéi d'Ressourcen vun der International Space Station (ISS) ofhuelen. Eng nei Statioun bauen erlaabt Russland un der Spëtzt vun der Weltraumfuerschung ze bleiwen.

Wat ass mam russeschen éischte Moundschoss a 47 Joer geschitt?

De russeschen éischte Moundschoss a 47 Joer, de Luna-25 Handwierk, huet technesch Mëssfall erlieft, déi zu enger Crashlandung um Südpol vum Mound am August gefouert hunn. Trotz dësem Réckschlag huet de Putin d'Engagement ausgedréckt fir de Moundprogramm weiderzemaachen an d'Erfahrung fir zukünfteg Missiounen ze notzen.

Wat ass d'Timeline fir de russesche Moundprogramm?

De Putin huet d'Méiglechkeet virgeschloen fir den nächste Moundstart op 2026 virzegoen, ee Joer méi fréi wéi de virdru geplangten Datum vun 2027. Dës Upassung zielt fir de Fortschrëtt am Moundprogramm ze beschleunegen.