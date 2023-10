By

De President Vladimir Putin huet en Donneschdeg verroden datt Russland den éischte Segment vu senger neier Orbitalstatioun operationell huet bis 2027. Dësen ambitiéise Projet, als natierlechen Nofolger vun der eelerer International Space Station (ISS) gesinn, ënnersträicht d'Engagement vu Russland fir d'Erfuerschung vum Weltraum ze förderen. Trotz Réckschlag, dorënner déi gescheitert Moundmissioun am August, huet de Putin betount, datt Russland mat sengem Moundprogramm weiderfuere wäert.

D'Entscheedung fir d'Participatioun vu Russland un der ISS bis 2028 ze verlängeren gëtt vum Putin als temporär ugesinn, wat seng Entschlossenheet signaliséiert fir en ëmfaassenden Ersatz z'entwéckelen. "Wéi d'Ressourcen vun der Internationaler Raumstatioun auslafen, brauche mir net nëmmen ee Segment, mee déi ganz Statioun fir a Betrib ze bréngen", sot de Putin. D'Entwécklung vun der neier russescher Orbitalstatioun ass entscheedend fir ze verhënneren datt Russland am bemannte Raumfluch hannendrun ass.

De Yuri Borisov, Chef vun der russescher Weltraumagence Roscosmos, huet dem Putin seng Haltung ënnerstëtzt, a betount d'Wichtegkeet vun der Erhaalung vu Russland seng Fäegkeeten a bemannte Weltraummissiounen. De Borisov huet betount, datt ouni gréisser Aarbechten un der russescher Orbitalstatioun bis 2024 unzefänken, Russland seng Kapazitéit verléiere kann wéinst dem imminente Enn vun der ISS.

Trotz den techneschen Accidenter, déi d'Luna-25 Handwierker am August um Südpol vum Mound erofgefall hunn, huet de Putin deklaréiert datt de Moundprogramm weiderhale wäert. D'Unerkennung vun de Feeler gemaach, huet de Putin déi wäertvoll Erfarung betount, déi aus esou Réckschlag gewonnen goufen, fir sécherzestellen datt se zukünfteg Bestriewen informéieren. De Borisov huet souguer op d'Méiglechkeet ugedeit fir den nächste Moundstart op 2026 virzegoen.

Déi ambitiéis Pläng vu Russland fir eng nei Orbitalstatioun weisen hir Entschlossenheet fir un der Spëtzt vun der Weltraumfuerschung ze bleiwen. Andeems Dir déi lescht Fortschrëtter an der Wëssenschaft an der Technologie benotzt, zielt Russland eng Statioun ze kreéieren déi net nëmmen fäeg ass déi aktuell Aufgaben z'erfëllen, awer och kompetent fir zukünfteg Erausfuerderungen unzehuelen.

FAQ

Wat ass déi nei Bunnstatioun vu Russland?

Déi nei Orbitalstatioun vu Russland ass e Projet fir d'alternd International Space Station (ISS) z'ersetzen an d'Weltraumfuerschung ze förderen.

Wéini gëtt den éischte Segment vun der neier Bunnstatioun operationell?

De President Putin huet en Zil gesat fir den éischte Segment vun der neier Orbitalstatioun bis 2027 operationell ze sinn.

Wat geschitt mat der International Space Station (ISS)?

Russland huet seng Participatioun un der ISS bis 2028 verlängert, awer et gëtt als eng temporär Moossnam ugesinn well d'Ressourcen auslafen. Déi nei Orbitalstatioun wäert schlussendlech d'ISS ersetzen.

Wäert Russland säi Moundprogramm weiderféieren?

Trotz dem Echec vun der rezenter Moundmissioun, huet de President Putin bestätegt datt Russland säi Moundprogramm weiderféiert, a betount datt Feeler Deel vum Léierprozess an der Weltraumfuerschung sinn.

Firwat ass d'Entwécklung vun der neier Bunnstatioun entscheedend fir Russland?

D'Entwécklung vun der neier Orbitalstatioun ass entscheedend fir Russland fir seng Fähigkeiten am bemannte Weltraumfluch z'erhalen an ze verhënneren, datt se am Beräich vun der Weltraumfuerschung hannendru falen.