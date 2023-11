De Chicxulub Event: Entdeckt den Impakt vum Stëbs op Dinosaurier

By

D'Ausstierwen vun den Dinosaurier, verursaacht duerch de katastrophale Chicxulub Asteroid Crash virun der Küst vu Mexiko viru 66 Millioune Joer, huet d'Wëssenschaftler laang perplexéiert. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude publizéiert an Nature Geoscience bitt eng frësch Perspektiv op firwat dës mächteg Kreaturen hiren onberechtegten Doud am Nomëtteg vun dësem zerstéierende Event begéint hunn.

Virdrun Fuerschung huet sech op d'Roll vun erhiewt atmosphäresch Schwefel Konzentratioune konzentréiert, schafen eng ongäscht Ëmfeld fir Liewen op der Äerd. Den Chicxulub Asteroid, dee gréissten astronomesche Kierper, deen eise Planéit beaflosst huet, huet e kolossalen 112 Meile-breeten Aschlagkrater am Golf vu Mexiko hannerlooss. Dës Kollisioun huet eng enorm Quantitéit u Schwefel - iergendwou tëscht 30 a 500 Gigaton - an d'Atmosphär fräigelooss. De Schwefel kombinéiert mat anere Gase fir Sulfat-Aerosolen ze bilden, wat zu engem décke Schleier vu Gas resultéiert, deen d'Sonneliicht verstoppt huet, wat global Temperaturfälle vun 3.6 bis 14.4 Grad Fahrenheit verursaacht.

Wärend d'Temperaturreduktioun fatal wier fir kalbluddeg Reptilien wéi Dinosaurier, proposéiert d'Natur Geoscience Studie en alternativen Mechanismus hannert hirem Ausstierwen. Déi belsch Fuerschungsteam seet datt fein Staubpartikelen, déi aus dem pulveriséierte Fiels um Impaktplaz entsteet, eng zentral Roll gespillt hunn. Dëse Stëbs wier héich an d'Atmosphär katapultéiert ginn, wat eng länger Däischtertzäit op der Äerduewerfläch verursaacht, déi ongeféier zwee Joer dauert.

D'Feele vu Sonneliicht huet d'Fotosynthese gestoppt, e kritesche Prozess fir d'Pflanzen Iwwerliewe, wat zu enger direkter Bedrohung fir all Planzeliewen resultéiert. Ouni eng nohalteg Nahrungsquell hunn d'Planzen iessen Déieren an hir Raubdéieren eng onendlech Gefor konfrontéiert. Den Zesummebroch vum Liewensmëttelweb, ausgeléist duerch d'Stéierung vun der Fotosynthese, huet schlussendlech zum Ausstierwen vun den Dinosaurier an eng Onmass aner Arten gefouert.

FAQs

Wat huet den Ausstierwen vun den Dinosaurier verursaacht?

D'Ausstierwen vun den Dinosaurier gouf haaptsächlech vum Chicxulub Asteroid Crash virun der Küst vu Mexiko verursaacht, wat zu enger Kombinatioun vu Faktoren gefouert huet, dorënner erhéicht Schwefelkonzentratioune an d'Präsenz vu Stëbs an der Atmosphär.

Wéi huet den Asteroid Impakt zum Doud vun den Dinosaurier gefouert?

Den Chicxulub Asteroid Impakt huet eng bedeitend global Ofkillung verursaacht duerch erhiewte Schwefelkonzentratioune an d'Präsenz vu feine Stëbs an der Atmosphär. Déi resultéierend Temperaturreduktioun, kombinéiert mat längerer Däischtert, huet d'Fotosynthese gestoppt, d'Liewensmëttelweb zesummegeklappt an zum Ausstierwen vun den Dinosaurier gefouert.

Wéi eng Roll huet d'Fotosynthese beim Ausstierwen gespillt?

Photosynthese ass de Prozess duerch dee Planzen Sonneliicht, Waasser a Kuelendioxid an Energie konvertéieren, d'Pflanzeliewen erhalen a Sauerstoff fräiginn. D'Stéierung vun der Fotosynthese wéinst dem Asteroidenschlag huet d'Planzen net iwwerliewe konnten, wat zum Ausstierwen vu Planzessensdéieren gefouert huet an duerno de Fleeschfrëssende Raubdéieren, déi op si vertraut hunn.

Source: BBC