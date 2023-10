Däischter Matière kann sech duerch pulséierend Stären entdecken, soen Astrophysiker

Astrophysiker vun den Universitéite vun Amsterdam a Princeton hunn eng banebrytend Etude gemaach, déi suggeréiert datt donkel Matière potenziell duerch de schwaache zousätzleche Glühwäin deen duerch pulséierend Stäre emittéiert ka ginn, wann se aus Partikelen genannt Axionen besteet. Däischter Matière ass eng mysteriéis Substanz déi 85% vun all Matière am Universum ausmécht, awer et kann net mat konventionelle Mëttelen erkannt ginn wéinst sengem Mangel u bedeitend Interaktioun mat Liicht an aner Partikelen.

Axions sinn hypothetesch Partikelen, déi an den 1970er Joren agefouert goufen fir Ënnerscheeder am Verhalen vun subatomesche Partikelen z'erklären. Si ginn ugeholl datt se schwaach Interaktioune mat bekannte Partikelen hunn, sou datt se e plausibele Kandidat fir d'Bestanddeeler vun der donkeler Matière maachen. D'Erausfuerderung an der donkeler Matière Fuerschung huet ëmmer seng Präsenz festgestallt. Wéi och ëmmer, rezent theoretesch Modeller hu virgeschloen datt Axiounen an detektéierbar Liicht kënne konvertéieren wann se u staarken elektromagnetesche Felder ausgesat sinn.

Déi stäerkst elektromagnetesch Felder, déi existéieren, gi ronderëm rotéierend Neutronestäre fonnt, bekannt als Pulsaren. Pulsaren emittéieren intensiv Strahle vu Radiowellen wéi se séier dréinen, an dës Strahle si liicht vun der Äerd observéiert. Zousätzlech, wéinst hirer rapider Rotatioun, generéiere Pulsaren mächteg elektromagnetesch Felder, wouduerch se potenziell Fabriken fir Axionproduktioun maachen. Et gëtt ugeholl datt en eenzege Pulsar all Sekonn eng bedeitend Unzuel vun Axiounen produzéiere kann, vun deenen e puer an observéierbar Liicht ëmgewandelt kënne ginn.

Fir dës Theorie ze testen, huet en Team vu Physiker an Astronomen aus Holland, Portugal an den USA en ëmfaassenden theoreteschen Kader entwéckelt. Dëse Kader huet als Zil d'Produktioun, Flucht an Konversioun vun Axionen ronderëm Pulsaren ze verstoen. Mat fortgeschratt numeresche Plasma Simulatioune konnten d'Fuerscher déi zousätzlech Radiosignaler quantifizéieren, déi vun Axionen generéiert goufen am Verglach mat den intrinseschen Emissioune vu Pulsaren.

Observatioune goufen op 27 Emgéigend Pulsaren duerchgefouert, awer leider goufe keng Beweiser fir Axiounen fonnt. Wéi och ëmmer, dës Resultater halen nach ëmmer Bedeitung well se déi strengste Grenzen bis haut op d'Interaktioun tëscht Axiounen a Liicht ubidden. Wärend d'Sich no donkel Matière weider geet, bitt dës Etude nei Abléck an potenziell Detektiounsmethoden.

