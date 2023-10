Nei Entdeckung fuerdert aktuell Theorie vum Pulsar Behuelen

Wëssenschaftler vun der CNRS an der CEA, déi als Deel vun engem internationale Team schaffen, hunn eng bemierkenswäert Entdeckung iwwer d'Behuele vu Pulsaren gemaach. Rezent Observatioune vum Vela-Pulsar, ee vun de nooste Pulsaren op d'Äerd, hunn eng Stralung ëm 200 Mol méi energesch opgedeckt wéi virdru festgestallt. Dës Entdeckung, am HESS Observatoire gemaach, huet Opreegung gespuert an der wëssenschaftlecher Gemeinschaft a widdersprécht der allgemeng akzeptéiert Theorie iwwer d'Beschleunegung an d'Behuele vu Pulsaren.

Pulsare si kleng, dicht doudege Stären, déi Strahlen vun elektromagnetescher Stralung ausstrahlen, sou wéi kosmesch Liichttuerm. Dës Trägere fléien duerch de Raum a reegelméissegen Ofstänn. Déi herrschend Theorie seet vir, datt Partikelen, déi no der Uewerfläch vu Pulsaren produzéiert ginn, laanscht hir Magnéitfeldlinne bis op d'Kante vun hirer Magnetosphär beschleunegt ginn. D'Observatioune vum Vela Pulsar fuerderen dës Theorie awer eraus.

D'Stralung, déi am HESS-Observatoire festgestallt gouf, ass däitlech méi energesch wéi erwaart. Dës Entdeckung stellt Froen iwwer d'Beschleunigungsprozesser op, déi an héichmagneteschen astrophysikaleschen Objeten optrieden. Et suggeréiert och datt eist aktuellt Verständnis vum Pulsarverhalen eventuell muss iwwerschafft ginn.

De Vela-Pulsar läit relativ no bei der Äerd, wouduerch en en ideale Kandidat fir detailléiert Observatiounsstudien ass. D'Observatioune vum HESS Observatoire, deen eng Rei Teleskope an Namibia benotzt, liwwere wäertvoll Abléck an d'Natur vun de Pulsaren an d'Phänomener, déi an hire Magnetosphären optrieden.

Dës banebriechend Entdeckung gëtt an der Zäitschrëft Nature Astronomy publizéiert. Et mécht de Wee fir weider Fuerschung an e méi déif Verständnis vun den extremen Ëmfeld a Beschleunigungsmechanismen, déi an de Pulsaren präsent sinn.

Quellen:

- Den High Energy Stereoscopic System (HESS), eng Rei vun Teleskopen an Namibia benotzt fir kosmesch Gammastrahlen ze studéieren

– CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) an CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), franséisch Fuerschungsinstituter déi an der Etude involvéiert sinn

Definitiounen:

– Pulsar: Kleng, dicht doudege Stären, déi Strahlen vun elektromagnetescher Stralung ausstrahlen.

– Magnetosphär: D'Regioun am Weltraum ronderëm en Himmelsobjekt, an deem d'Magnéitfeld vum Objet d'Behuele vu geluedenen Partikelen dominéiert.

- Astrophysikalesch: Bezunn op d'Studie vu kierperleche Phänomener, déi am Weltraum optrieden.