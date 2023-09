D'Psyche Missioun: Entdeckt e Metal-Rich Asteroid

D'Psyche-Missioun, déi de 5. Oktober 2023 gestart gëtt, zielt fir den Asteroid Psyche ze entdecken, deen an der Asteroidegurt tëscht Mars a Jupiter schwëmmt. Wëssenschaftler si begeeschtert vum Asteroid, well e puer gleewen datt et d'Iwwerreschter vun engem gescheitertem Planéit säin Eisenräiche Kär ass, potenziell e beandrockend $ 10,000 Quadrillion wäert. Wéi och ëmmer, et gëtt Spekulatiounen datt Psyche tatsächlech e "Schuttkoup" ass anstatt e festen Metal Asteroid.

Gefouert vun der Arizona State University, wäert d'Missioun e Raumschëff fir dräi Joer an d'Orbit Psyche schécken, während deenen d'Wëssenschaftler hoffen, méi Informatioun iwwer den Urspronk vum Asteroid a seng Topographie z'entdecken. Si zielen och den Alter vu senger Uewerfläch ze bestëmmen, wat Abléck an d'bannenzeg Kompositioune vun terrestresche Planéite wéi d'Äerd kéint ginn.

Wärend de Wäert vun de Weltraumobjekter schwéier ze schätzen ass, sinn déi potenziell Metallressourcen an der Psyche op en astronomeschen Betrag bewäert. Wéi och ëmmer, d'NASA klärt datt d'Missioun net drëm geet fir den Asteroid auszebauen, mee éischter ze studéieren fir méi iwwer Asteroiden an d'Bildung vun terrestresche Planéiten ze léieren.

Psyche, benannt no der griichescher Gëttin vun der Séil, moosst ongeféier 140 Meilen Duerchmiesser an huet eng Fläch vun ongeféier 64,000 Quadrat Meilen. Aktuell Dichtschätzunge weisen drop hin, datt den Asteroid 30 bis 60% Metal am Volume ass, wat op eng méiglech Trennung vu senger Zesummesetzung an en Eisenkär a Fielsmantel duerch eng fréier Kollisioun suggeréiert.

D'Raumschëff wäert dräi primär Instrumenter droen fir d'Psyche z'ënnersichen: e multispektrale Imager, e Gammastrahl- an Neutronespektrometer an e Magnetometer. Dës Instrumenter wäerte Biller erfaassen, elementar Zesummesetzung moossen, respektiv iwwerpréift fir all verbleiwen Magnéitfeld.

Zousätzlech wäert d'Psyche Raumschëff en X-Band Radio Telekommunikatiounssystem benotzen fir d'Gravitatioun an d'Struktur vum Asteroid ze kartéieren. D'Missioun enthält e Fluch vum Mars am Mee 2026 fir eng Schwéierkraafthëllef ier en an d'Ëmlafbunn ëm d'Psyche erakënnt.

Als Ofschloss representéiert d'Psyche Missioun e wesentleche Schrëtt an eisem Verständnis vun Asteroiden an der Bildung vun terrestresche Planéiten. Duerch d'Studie vum metallräichen Asteroid hoffen d'Wëssenschaftler wäertvoll Abléck an d'Zesummesetzung an d'Geschicht vun den Himmelskierper an eisem Sonnesystem ze kréien.

