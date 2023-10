NASA fir Psyche Missioun mat SpaceX Falcon Heavy Rocket ze starten

D'NASA ass agestallt fir seng zukünfteg Psyche Missioun mat der SpaceX Falcon Heavy Rakéit ze starten, déi d'Agentur hir éischt Notzung vun der mächteger Rakéit fir eng vu senge Missiounen markéiert. De Start ass geplangt fir den 13. Oktober um 10:19 Auer Ostzäit, no enger Verspéidung vum 12. Oktober wéinst schlechtem Wiederkonditiounen. Mat enger 40% Chance fir gënschteg Wieder während dëser momentaner Startfenster, ass d'Missioun erwaart wéi geplangt weiderzegoen.

D'Psyche Missioun wäert den aachte Fluch fir de Falcon Heavy sinn, awer déi éischt fir d'NASA gewidmet. Virdru gouf d'Rakéit fir kommerziell an US Militärcliente benotzt no senger erfollegräicher Demonstratiounsstart am Februar 2018. Fir dës Missioun wäert de Falcon Heavy ënner der Kategorie 3 vum Launch Service Program vun der NASA operéieren, déi fir héichwäerteg Missiounen mat extensiv Agentur reservéiert ass. Kritik an erfollegräich lancéiert.

An de leschte Joeren huet d'NASA ëmmer méi op de Falcon Heavy vertraut fir seng grouss Missiounen wéinst der Pensioun vum United Launch Alliance's Atlas 5 a Verspéidungen mat anere Rakéiten. D'Rakéit ass am Moment fir de Start vum GOES-U Wiedersatellit, Europa Clipper Planetaresch Wëssenschaftsmissioun, déi éischt zwee Moduler vum Mound Gateway, an de Roman Space Telescope Observatoire agestallt.

SpaceX huet Accommodatioune fir d'NASA iwwer de Psyche Start gemaach. Op Ufro vun der NASA huet d'Firma e Falcon 9 Start vu Starlink Satellitte ofgesot fir de Falcon Heavy Start ze prioritäréieren. Dës Verzögerung gëtt NASA Ingenieuren genuch Zäit fir Daten aus engem fréiere Start ze evaluéieren ier de Falcon Heavy Start guttgeheescht gëtt. Wéi mat Falcon 9, huet d'NASA d'Wiederverwendbarkeet vu bestëmmte Komponente vum Falcon Heavy akzeptéiert, dorënner déi zwee Säiteboosteren, déi hire véierte Start op der Psyche Missioun maachen.

Wärend d'Wiederverwendbarkeet op e puer Komponenten erstreckt, gëtt Notzlaaschtfaarf net fir d'Psyche Missioun erëmbenotzt. Wéi och ëmmer, d'NASA huet Diskussioune mat SpaceX ugefaang iwwer d'Wiederbenotzen vun Fairings fir zukünfteg Starten, mam Zil d'Fairing Wiederverwendung bis Enn 2024 oder Ufank 2025 ëmzesetzen.

Insgesamt representéiert d'Psyche Missioun e wichtege Meilesteen an der Zesummenaarbecht vun der NASA mat SpaceX an ënnersträicht d'Erhéijung vun der Agence op de Falcon Heavy fir seng kritesch Wëssenschafts- an Exploratiounsmissiounen.

Quellen: NASA, SpaceX