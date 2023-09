Fréier Mënschen hu Strukturen aus Holz gebaut virun iwwer 476,000 Joer, Studie verroden

Archäologen vun der University of Liverpool an der Aberystwyth University hunn Beweiser entdeckt déi weisen datt d'Mënschen Strukturen aus Holz vill méi fréi gebaut hunn wéi virdru gegleeft. D'Fuerscher hunn gutt konservéiert Holz op engem Site zu Kalambo Falls, Zambia opgedeckt, deen op d'mannst 476,000 Joer al geschat gëtt an d'Evolutioun vum Homo sapiens viraus ass.

D'Find ass bedeitend well et déi fréist Beweiser ubitt vu Mënschen déi bewosst Logbicher erstallt hunn fir zesummen ze passen. Steen Tool Schnëttmarken um Holz suggeréieren datt fréi Mënschen zwee grouss Logbicher geformt a verbonne sinn, potenziell als Fundament vun enger Plattform oder Deel vun enger Wunneng. Dëst fuerdert déi viregt Notioun datt Stone Age Mënschen eleng nomadesch waren.

Mat Hëllef vu Lumineszenz daten Techniken, Experten vun der Aberystwyth Universitéit hunn den Alter vun de Fonnt festgeluecht andeems d'lescht Kéier Mineralien am Ëmgéigend Sand un Sonneliicht ausgesat waren. Dëst erméiglecht d'Fuerscher e méi ëmfaassend Verständnis vun der mënschlecher Evolutioun a wéi d'Technologie sech während der Steenzäit entwéckelt huet.

D'Fuerscher involvéiert am Deep Roots Of Humanity Projet, deen d'Entwécklung vun der mënschlecher Technologie an der Stone Age exploréiert, finanzéiert vum UK's Arts and Humanities Research Council. De Projet huet zesumme mat der Zambia's National Heritage Conservation Commission, dem Livingstone Museum, dem Moto Moto Museum an dem National Museum, Lusaka zesummegeschafft.

Professer Larry Barham, vun der University of Liverpool, bemierkt datt dës Entdeckung fréier Viraussetzungen iwwer eis fréi Vorfahren erausfuerdert. Hien huet gesot: "Si hunn hir Ëmgéigend transforméiert fir d'Liewe méi einfach ze maachen, och wann et nëmmen duerch eng Plattform gemaach gouf fir um Floss ze sëtzen fir hir alldeeglech Aufgaben ze maachen. Dës Leit ware méi wéi mir wéi mir geduecht hunn.

D'Ausgruewung um Kalambo Falls, en aussergewéinleche Site an e bedeitende Patrimoine fir Zambia, gëtt erwaart weider spannend Entdeckungen z'erreechen wéi de Projet seng Aarbecht weiderféiert.