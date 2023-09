Fréierst Beweis vun Holzstrukturen, déi vu fréie Mënschen an Zambia fonnt goufen

Wëssenschaftler vun der Universitéit vu Liverpool an der Aberystwyth Universitéit hunn eng bemierkenswäert Entdeckung bei Kalambo Falls an Zambia gemaach. No hirer Etude, déi am Journal Nature publizéiert gouf, hunn d'Fuerscher gutt konservéiert Holz entdeckt, dat gegleeft gëtt op d'mannst 476,000 Joer al ze sinn, virun der Evolutioun vum Homo sapiens. D'Holz weist Steen-Tool-Schnëttmarkéierungen, wat beweist datt fréi Mënschen zwee grouss Logbicher bewosst geformt a verbonne sinn fir eng Struktur ze bauen, potenziell eng Plattform oder en Deel vun enger Wunneng.

Dës Entdeckung vu Kalambo Falls representéiert déi éischt Beweiser an der Welt vu Mënschen, déi bewosst Logbicher bastelen fir zesummen ze passen. Dës komplizéiert Holzveraarbechtungstechniken erausfuerderen de herrschenden Iwwerzeegung datt d'Mënsche vum Steenzäit strikt nomadesch waren. De Professer Larry Barham vun der University of Liverpool huet bemierkt datt dës Entdeckung eist Verständnis vun eise fréie Vorfahren geännert huet. Hien huet betount datt dës Individuen net einfach primitiv Wesen waren, mä éischter hir Intelligenz, Fantasi a Fäegkeeten benotzt hunn fir eppes innovatives an eemolegens ze kreéieren.

Den Alter vun dësen hëlzene Artefakte gouf mat Hëllef vu Lumineszenz bestëmmt daten Techniken, déi d'lescht Kéier beurteelen datt Mineralien am Sand ronderëm dem Sonneliicht ausgesat waren. Lumineszenz daten erlaabt Fuerscher Conclusiounen aus vill méi fréi Zäit Perioden ze Datum an Stéck zesummen e méi kloer Bild vun mënschlech Evolutioun. De Kalambo Falls Site gouf an den 1960er Joren ausgegruewen, awer den Alter vum Holz war bis elo onsécher bliwwen.

D'Fuerschung, Deel vum Deep Roots Of Humanity Projet, beliicht d'Entwécklung vun der mënschlecher Technologie während der Steenzäit. De Projet, finanzéiert vum UK's Arts and Humanities Research Council, involvéiert Zesummenaarbecht mat der National Heritage Conservation Commission, Livingstone Museum, Moto Moto Museum, an dem National Museum, Lusaka an Zambia. De Professer Barham huet Begeeschterung fir zukünfteg Entdeckungen um Kalambo Falls Site ausgedréckt, a betount seng Bedeitung als en aussergewéinlecht Patrimoine fir Zambia.

Dës banebriechend Fuerschung bréngt déi bemierkenswäert Kreativitéit an Erfindung vun eisen antike mënschleche Vorfahren am Fokus, verroden datt se vill méi sophistikéiert waren wéi virdru gegleeft.

Quellen:

- Universitéit vu Liverpool

- Natur (Journal)