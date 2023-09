Probéieren selten Hot Plasma Flows an der ieweschter Atmosphär

An der Géigend vun der Äerdpole sinn Aurorae eng allgemeng Vue, déi faarweg Liichtshows an der ieweschter Atmosphär weisen, déi duerch d'Interaktioun tëscht dem Sonnewand an der Magnetosphär vum Planéit verursaacht ginn. Mä méi no beim Equator kann en anert atmosphärescht Phänomen optrieden: subauroral Iondrift (SAID).

SAID Evenementer involvéiert de rapid, westlech Flux vum waarme Plasma duerch d'ionosphere. Dës Eventer si mat siichtbaren Strukturen am Himmel verbonne ginn, sou wéi stabil auroral rout (SAR) Bogen a staark thermesch Emissiounsgeschwindegkeetsverbesserung (STEVE). Typesch passéieren SAID-Evenementer tëscht Dämmerung a Mëtternuecht, awer et goufen Fäll vu SAID-Fluxen no Mëtternuecht festgestallt.

An enger rezenter Etude publizéiert am Journal of Geophysical Research: Space Physics, Fuerscher konzentréiert sech op 15 postmidnight SAID Eventer déi no Südamerika entdeckt goufen 2013. Duerch d'Analyse vun Daten aus verschiddene Quellen, dorënner Satelliteprogrammer a Moossnamen vun der Auroralaktivitéit, hunn se d'Charakteristiken ënnersicht an Bildung vun dëse rare Evenementer.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'SAID-Evenementer no Mëtternuecht, ähnlech wéi virum Mëtternuecht-Evenementer, e Resultat vun der komplexer Interaktioun tëscht ionosphäresche Bedéngungen a geomagnetescher Dynamik sinn. D'Zesummespill beinhalt d'Bildung vun elektresche Felder a Welle-Partikel-Interaktiounen, déi als lokaliséiert Hëtztquelle handelen.

Dës Erkenntnisser verbesseren d'Verständnis vun der ieweschter Atmosphär Plasma Dynamik an hirem Potenzial fir Radarsignaler fir Satellite Tracking an aner kritesch Uwendungen ze stéieren. Weider Fuerschung an dësem Beräich kéint wäertvoll Abléck ginn wéi SAID Evenementer an hir verbonne Phänomener d'Äerd Atmosphär Impakt kann.

Quell: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) Entwéckelt am Postmidnight (1-4) Magnetic Local Time Sector Während 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677