D'Strooss zu kommerziell Viabilitéit: Entdeckt de Reaktiounsmechanismus vu Lithium-Schwefel Batterien

Wëssenschaftler am US Department of Energy (DOE) Argonne National Laboratory hunn e wesentlechen Duerchbroch gemaach fir de Reaktiounsmechanismus vu Lithium-Schwefel Batterien ze verstoen. Dës Entdeckung, viru kuerzem an der Natur publizéiert, adresséiert e grousst Thema dat d'kommerziell Viabilitéit vun dëse Batterien behënnert huet - hir kuerz Liewensdauer.

Lithium-Schwefel Batterien bidden verschidde Virdeeler iwwer Lithium-Ion Batterien, dorënner méi héich Energiespeicherkapazitéit, méi niddreg Käschte, an d'Benotzung vu villen a bezuelbare Schwefel. Wéi och ëmmer, wann se op kommerziell Gréisst opgeschrauft ginn, erliewen dës Batterien e schnelle Réckgang an der Leeschtung wärend widderholl Laden an Entladungszyklen.

D'Haaptursaach vun dësem Réckgang ass d'Opléisung vum Schwefel aus der Kathode, wat zu der Bildung vu lösleche Lithiumpolysulfiden resultéiert. Dës Verbindunge fléissen an d'Lithiummetall negativ Elektrode wärend der Ladung, wat d'Thema weider verschlechtert. Dëse Schwefelverloscht an d'Verännerungen an der Anodekompositioun beaflossen d'Performance vun der Batterie wesentlech.

An enger fréierer Etude hunn d'Argonne Wëssenschaftler e Katalysator entwéckelt, deen de Schwefelverloschtproblem effektiv reduzéiert huet wann se an d'Schwefelkathode bäigefüügt ginn. Wéi och ëmmer, bis elo ass de Mechanismus vun der Handlung vun der atomarer Skala vun dësem Katalysator onbekannt.

Déi rezent Fuerschung vum Argonne Team huet verroden datt d'Präsenz vum Katalysator an der Kathode zu engem anere Reaktiounswee féiert. Mam Katalysator bilden dichte Nanoskala Bubbles vu Lithiumpolysulfiden op der Kathodeoberfläche, verhënnert de Schwefelverloscht an d'Batterieleistung erhalen. Ouni de Katalysator entstinn amplaz mikroskala stavförmleche Strukturen.

Schneidwäit Charakteriséierungstechniken, dorënner Synchrotron Röntgenstrahlen an eng nei erfonnt Technik fir d'Elektroden-Elektrolyt-Interface ze visualiséieren, goufen benotzt fir dëse Reaktiounsmechanismus z'entdecken.

Mat dësem Duerchbroch gesäit d'Zukunft vu Lithium-Schwefel Batterien villverspriechend aus, bitt eng méi nohalteg an ëmweltfrëndlech Léisung fir d'Transportindustrie.

