Prehistoresche Fësch bitt Abléck an d'Evolutioun vum Schädel

Eng nei Etude publizéiert an der Natur huet opgedeckt datt e 455 Millioune Joer ale fossille Fësch, Eriptychius americanus, wichteg Abléck an d'Evolutioun vu vertebrate Schädel geliwwert huet. Fuerscher vun der University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center, an dem Natural History Museum hunn Computertomographie benotzt fir eng detailléiert 3D Representatioun vum Schädel vum Fësch ze kreéieren. Et ass déi éischte Kéier datt esou eng ëmfaassend Rekonstruktioun op dësem Exemplar gemaach gouf, dat an de 1940er Jore gesammelt gouf an am Feldmusée fir Naturgeschicht ënnerbruecht ass.

D'Studie huet festgestallt datt den Eriptychius eng eenzegaarteg Schädelstruktur huet am Géigesaz zu där vun engem virdru gesiene Wirbeldéier. Anstatt eng zolidd Knach oder Knorpelstruktur ze hunn, déi d'Gehir ëmginn, hat dëse Fësch getrennt, onofhängeg Knorpel, déi säi Gehir schützt. Dës Entdeckung hindeit datt d'Evolutioun vu Strukturen, fir de Gehir vun aneren Deeler vum Kapp ze trennen, mam Eriptychius entstanen ass.

Den Dr Ivan Sansom, de Senior Autor vun der Studie, huet d'Bedeitung vun dësen Erkenntnisser erkläert: "Dëst sinn enorm spannend Resultater, déi déi fréi evolutiv Geschicht verroden kënnen wéi primitiv Wirbeldéieren hir Gehirer geschützt hunn." Hien huet och d'Wichtegkeet beliicht fir Muséessammlungen ze studéieren an nei Techniken z'applizéieren fir nei Abléck iwwer antik Organismen z'entdecken.

Den Dr Richard Dearden, de Lead Autor vun der Etude, huet betount wéi modern Imaging Techniken d'Fuerscher erlaabt hunn d'eenzegaarteg Erhaalung vum Fëschkapp ze entdecken, e grousse Lück an eisem Verständnis vun der Schädel Evolutioun ze fëllen. Dëst Wëssen huet Implikatioune fir d'Evolutioun vum Schädel an all Wirbeldéieren ze verstoen, och Mënschen.

Dës Etude weist de Wäert vun der Benotzung vun fortgeschratt Bildungstechniken fir Fossilien ze analyséieren an e méi déif Verständnis vun ausgestuerwenen Aarten ze kréien. Et beliicht och d'Bedeitung vu Muséessammlungen fir wäertvoll Exemplare fir wëssenschaftlech Fuerschung ze bidden.

