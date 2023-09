Antike Fossil Fësch bitt neien Abléck an d'Evolutioun vu Wirbeldéier Schädel

E 455 Millioune Joer ale fossille Fësch huet de Fuerscher eng nei Perspektiv zur Verfügung gestallt wéi Wirbeldéieren evoluéiert hunn fir hir Gehirer ze schützen, laut enger Studie publizéiert an der Natur. D'Exemplar a Fro ass Eriptychius americanus, en antike jawless Fësch deen am Colorado, USA entdeckt gouf. D'Fuerscher, vun der University of Birmingham, Naturalis Biodiversity Center zu Leiden, Holland, an dem Natural History Museum, hunn Computertomographie benotzt fir eng detailléiert 3D Representatioun vum Schädel vum Fësch ze kreéieren.

Dës Etude ass déi éischt, déi de Schädel vum Eriptychius ëmfaassend erstallt huet, deen an de 1940er Jore gesammelt gouf, ursprénglech an den 1960er Jore beschriwwen, an de Moment am Field Museum of Natural History zu Chicago ënnerbruecht ass. D'Fuerschung finanzéiert vum Leverhulme Trust huet opgedeckt datt den Eriptychius getrennt, onofhängeg Knorpelen, déi d'Gehir ëmginn, am Géigesaz zu spéider Spezies, déi e voll gebonnenen Käfeg vu Knorpel haten. Dëst hindeit datt déi fréi Evolutioun vu Strukturen fir de Gehir vun aneren Deeler vum Kapp ze trennen mat Eriptychius ugefaang huet.

Den Dr Ivan Sansom, Senior Dozent an der Palaeobiologie op der Universitéit vu Birmingham a Senior Autor vun der Studie, huet Begeeschterung iwwer d'Resultater ausgedréckt, a seet datt se déi fréi evolutiv Geschicht kënnen opdecken wéi primitiv Wirbeldéieren hir Gehirer geschützt hunn. Dr Richard Dearden, Lead Autor vun der Studie a Postdoctoral Research Fellow am Naturalis Biodiversity Center, betount d'Bedeitung vun der Entdeckung, a seet datt et e grousse Lück fëllt fir d'Evolutioun vum Schädel an all Wirbeldéieren ze verstoen, och Mënschen.

Dës Etude beliicht d'Wichtegkeet vu Muséessammlungen an d'Applikatioun vun neie Bildungstechniken beim Studium vun antike Exemplare. Andeems Dir Computertomographie benotzt, konnten d'Wëssenschaftler nei Abléck an d'Evolutioun vu vertebrate Schädel entdecken. D'Resultater liwweren wäertvoll Informatioun iwwer déi fréi Stadien vum Gehirerschutz bei primitive Wirbeldéieren a bäidroen zu eisem Verständnis vun der evolutiver Geschicht vun dëser entscheedender anatomescher Feature.

Quellen:

- Natur

- Universitéit vu Birmingham

- Naturalis Biodiversitéitszentrum

- Naturgeschicht Musée