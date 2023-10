Waasserchemie a karbonatesche Planetesimalen: Syntheséiere vun prebioteschen organeschen Matière

By

Waasserchemie spillt eng entscheedend Roll bei der Bildung vu prebiotescher organescher Matière bannent karbonhaltege Planetesimalen. Dës Himmelskierper, déi gegleeft ginn an de fréie Stadien vum Sonnesystem entstanen ze hunn, hunn d'Potenzial fir essentiell Liewensbausteng un aner Planetaresch Kierper ze liwweren, dorënner d'Äerd.

An enger rezenter Etude hunn d'Fuerscher d'Bildung vu Vitamin B3 ënnersicht, och bekannt als Nikotinsäure, an dëse Planetesimalen. Vitamin B3 ass e wichtege Virgänger fir de Coenzym NAD(P)(H), wat essentiell ass fir de Metabolismus vun alle bekannte Liewensformen.

D'Fuerscher hu virgeschloen en neie Reaktiounsmechanismus baséiert op fréieren Experimenter am Feld. D'Synthese vu Vitamin B3 beinhalt d'Kombinatioun vun Zockervirgänger, wéi Glyceraldehyd oder Dihydroxyaceton, mat Aminosäuren wéi Asparaginsäure oder Asparagin. Dës Reaktioune geschéien an enger wässerlecher Léisung ouni d'Präsenz vu Sauerstoff oder aner Oxidatiounsmëttel.

Fir d'Konditioune bannent carbonaceous Planetesimals ze simuléieren, hunn d'Fuerscher eng Fielsdicht vun 3 g/cm³ ugeholl, eng Porositéit vun 0.2 an eng Äisdicht vun 0.917 g/cm³, déi d'Poren fëllt. D'Simulatioune goufe bei engem Drock vun 100 Bar ausgefouert.

D'Resultater vun de Simulatioune goufe verglach mat gemoossene Heefegkeete vun Nikotinsäure a Proben, déi aus verschiddene Quelle gesammelt goufen, dorënner de CI Chondrit Orgeil, verschidden Antarktis CM2 Chondriten, an den ongruppéierten C2 Chondrit Tagish Lake. D'Zort vun der Extraktiounsmethod benotzt, wéi zum Beispill waarmt Waasser, kale Waasser Ultraschall, HCl-hydrolyséiert oder Mieresäure, gouf och berücksichtegt.

D'Etude liwwert wäertvoll Abléck an d'Potenzial vun der wässerlecher Chimie bannent karbonhaltege Planetesimale fir d'Synthese vun prebioteschen organeschen Matière. D'Verstoe vun dëse Prozesser kann hëllefe Liicht op d'Origine vum Liewen an d'Verdeelung vun essentielle Bausteng am ganze Universum ze werfen.

