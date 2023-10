Wéi SpaceX's Starlink Satellitten d'Radioastronomie beaflossen

By

Astronomen si besuergt iwwer den Impakt vun de SpaceX Starlink-Satellitten op d'Radioastronomie. De Square Kilometer Array Observatory (SKAO) soll de mächtegste Radioteleskop vun der Welt ginn, awer déi ëmmer méi Unzuel u Satellittekonstellatioune stellen eng Gefor fir seng Effektivitéit. Starlink huet schonn iwwer 4,600 Satellitten an der Ëmlafbunn a plangt bis zu 42,000 méi ze lancéieren. Dës Satellitte, zesumme mat zukünftege Stärebiller vu Firmen wéi Amazon, verursaachen d'Liichtverschmotzung a stéieren mat Buedemobservatiounen.

Radioastronomen, déi virleefeg Tester mam Engineering Development Array 2 (EDA2) a Western Australia maachen, hunn iwwer Resultater entdeckt. D'Emissioune vu Starlink-Satellitte ware wesentlech méi hell wéi déi astronomesch Signaler, déi vum SKAO festgestallt goufen. Zwou Zorte vu Kontaminatioun goufen identifizéiert: erwaart Signaler tëscht de Satellitten a Buedem, an ongewollt Emissiounen aus der Elektronik vun de Satellitten. Dës Emissiounen stéieren d'Detektioun vu Signaler aus der kosmescher Sonnenopgang, eng kritesch Epoch an der Geschicht vum Universum.

Obwuel SpaceX keng international Verträg verletzt, mécht d'Iwwerlappung tëscht Starlink Signaler an astronomeschen Signaler d'Studie vum kosmesche Sonnenopgang méi Erausfuerderung. D'Autoren vun der Etude ënnersträichen d'Notzung vum Dialog tëscht privaten Firmen, Reguléierungsagenturen an der Astronomiegemeinschaft. Astronomie soll net duerch d'Aktiounen vu privaten Firmen marginaliséiert ginn, a Moossname musse geholl ginn fir d'Bedierfnesser vum globalen Héichgeschwindeg Internetzougang an d'Erhaalung vun den Astronomietraditiounen ze balanséieren.

Wärend d'Radioastronomie ëmmer méi Schwieregkeete wäert hunn wéi d'Satellittekonstellatioune wuessen, ass et entscheedend fir den Impakt op wëssenschaftlech Observatiounen unzegoen. Et muss elo gehandelt ginn fir sécherzestellen datt d'Stëmmen vun den Astronomen héieren ginn, an datt d'Entwécklung vu Satellittekonstellatioune mat Suergfalt a Betruecht fir d'Erhaalung vu wichtege wëssenschaftleche Fuerschung gemaach gëtt.

