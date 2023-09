Nerf Blaster Design feiert 100 Dart pro Sekonn

Zesummefaassung: En DIY Enthusiast huet e voll automateschen Nerf Blaster erstallt deen 100 Dart pro Sekonn schéisse kann, wat d'Standard Nerf Spillsaachen a punkto Punch, Präzisioun a Feierrate iwwerschreift. Den Design vum Blaster benotzt halleflängt Darten, déi méi effizient fléien wann se vun héichkraaftem Blaster gestart ginn. D'Darts ginn an en Trommelmagazin mat Schieber gelueden, déi se an d'Rieder drécken wéi d'Trommel rotéiert. Den héije Feierrate z'erreechen war eng Erausfuerderung, mam Schëpfer konfrontéiert Schwieregkeeten wéi zerklengert Dart an Deeler déi vun de Magazin fléien. Wéi och ëmmer, duerch iterativen Design, funktionnéiert de Blaster elo glat, mat den Darten déi de Magazin verloossen a mat grousser Geschwindegkeet erofgoen. Videoen, déi de Blaster an Aktioun weisen, goufen gedeelt, déi d'rapid Successioun vun den Darts demonstréieren.

Fir Nerf-Enthusiaster, déi e verstäerkten Explosiounserfarung sichen, huet en DIY Designer bekannt als [3DprintedLife] erfollegräich e vollautomatesche Blaster erstallt deen iwwer d'Limitatioune vu Standard Nerf Spillsaachen geet. Dësen innovativen Design zielt eng bemierkenswäert Feierrate vun 100 Dart pro Sekonn z'erreechen, wärend verbesserte Punch a Präzisioun behalen.

Fir déi gewënscht Leeschtung z'erreechen, benotzt de Blaster d'Benotzung vun hallef Längt Darten, déi bekannt sinn fir besser Fluchcharakteristiken ze weisen wann se vun héich-powered Blaster gestart ginn. Dës Dart gi vu Rimmer ugedriwwen, déi vu mächtege Motoren ugedriwwe ginn, ähnlech wéi d'Mechanik vu Radblasteren. D'Munitioun gëtt an en Trommelmagazin gelueden, deen mat Schieber ausgestatt ass, déi d'Darts effizient an d'dreiwend Rieder drécken.

Wéi och ëmmer, de Prozess fir eng Feierrate vun 100 Dart pro Sekonn z'erreechen huet sech als eng bedeitend Erausfuerderung bewisen. Den Designer huet Hindernisser begéint wéi zerklengert Dart an Zäitschrëften, déi Deeler wärend dem Bauprozess verdriwwen hunn. Duerch fläisseg Iteratioun a Verfeinerung vum Design goufen dës Themen graduell iwwerwonne. D'Resultat ass e Blaster deen zouverlässeg d'Darten aus dem Magazin lancéiert, a se mat impressionnanten Geschwindegkeeten erofdréit.

Fir déi, déi interesséiert sinn d'Intricacies vum Design vum Blaster z'entdecken, Dateien sinn iwwer OnShape verfügbar. Zousätzlech goufen Videoe gedeelt, déi dem Blaster seng séier Feierfäegkeeten demonstréieren, déi Zuschauer d'Méiglechkeet bidden déi beandrockend Successioun vun Darten ze gesinn, déi entlooss ginn.

Weider Designen a Modifikatioune vun Nerf Blaster si virdru gesi ginn, déi d'Engagement an d'Kreativitéit vun der Nerf Enthusiast Gemeinschaft weisen.

