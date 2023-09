Déi kosmesch Quartiere vun Supermassive Schwaarze Lächer

Als Astronom op der University of Arizona ass ee vun mengen Haaptberäicher vun der Studie de Wuesstum vun supermassive schwaarze Lächer. Ähnlech wéi eis Erzéiung eis als Eenzelpersoun formt, kann d'Ëmwelt an där e supermassivt schwaarzt Lach wunnt och säi Wuesstum beaflossen.

All supermassivt schwaarzt Lach huet en Heem, bekannt als seng Gaaschtgalaxis, an eng Noperschaft, déi aus enger lokaler Grupp vun anere Galaxien besteet. Dës supermassiv schwaarz Lächer wuessen andeems se Gas verbrauchen, dee schonn an hirer Gaaschtgalaxis präsent ass, heiansdo Milliarde Mol méi schwéier wéi eis Sonn ginn.

Theoretesch Physik virauszesoen datt et Milliarde vu Joer dauere sollt bis schwaarz Lächer zu Quasaren wuessen, déi onheemlech hell a mächteg Objete sinn, déi vu schwaarze Lächer ugedriwwe ginn. Wéi och ëmmer, Astronomen hunn entdeckt datt vill Quasaren an engem vill méi kuerzen Zäitraum vun e puer honnert Millioune Joer entstane sinn.

Dëst faszinéierend Phänomen vu méi séier wéi erwaart Schwaarze Lachwachstum huet mech dozou bruecht de Raum ronderëm dës Schwaarze Lächer z'entdecken. Ech sinn interesséiert fir ze bestëmmen ob déi massivst Quasaren an dichtbevëlkerte Regioune mat villen anere Galaxien entstinn, oder ob se och an desolat Gebidder vum Universum zu enorm Gréisste wuessen kënnen.

Een Aspekt deen ech studéiert hunn ass Galaxis Protocluster. Protocluster si Sammlunge vu Galaxien, déi nach net zu engem eenzegen Objet zesummegefall sinn. Si enthalen Honnerte vu Galaxien a si charakteriséiert duerch Kollisiounsgalaxien, wuessend schwaarz Lächer a grousse Quantitéite Gas, déi schlussendlech nei Stären entstoen.

Dës Protocluster wuessen vill méi séier wéi ursprénglech ugeholl, a presentéieren en anert kosmescht Puzzel fir Astronomen ze léisen. Mir probéieren d'Verbindung tëscht der rapider Evolutioun vu Quasaren a Protocluster ze verstoen.

Fir Protocluster z'ënnersichen, erfuerderen Astronomen souwuel Biller wéi och Spektrum vun all Galaxis am Protocluster. D'Biller liwweren Informatiounen iwwer d'Form, d'Gréisst an d'Faarf vun enger Galaxis, während Spektre d'Distanz vun der Galaxis vun der Äerd op Basis vu spezifesche Wellelängten vum Liicht weisen.

De kommende James Webb Weltraumteleskop wäert eis Fäegkeet fir Protocluster a Quasaren ze studéieren staark verbesseren. Dëst fortgeschratt Teleskop erlaabt eis Galaxien a Schwaarze Lächer ze beobachten wéi se viru Milliarde Joer erschéngen, wat en Abléck an hir fréi Evolutioun gëtt.

Ee speziellt Instrument um James Webb Weltraumteleskop, e breetfeld-slitlose Spektrograph genannt, huet d'Sich no Galaxisquartiere revolutionéiert. Et kann Spektra fir all Galaxien a sengem Gesiichtsfeld gläichzäiteg erfaassen, wat d'Astronomen erméigleche ganz kosmesch Stied an nëmmen e puer Stonnen ze kartéieren.

Verschidde lafend Projete benotzen den James Webb Weltraumteleskop fir Quasarenvirstellungen ze studéieren. Dës Projete sollen Quasaren an hir Nopeschgalaxien aus enger Period ongeféier 800 Millioune Joer nom Big Bang observéieren. Duerch d'Analyse vum Liicht, dat vu Waasserstoff a Sauerstoff emittéiert gëtt, kënnen d'Astronomen d'3D Plazen vun de Galaxien relativ zu helle Quasaren bestëmmen.

D'ASPIRE Team um Steward Observatoire vun der University of Arizona féiert esou ee Projet. Si hu schonn e Protocluster ronderëm en aussergewéinlech helle Quasar identifizéiert a mat Spektre vun 12 Galaxien bestätegt. Eng aner Etude huet iwwer honnert Galaxien an der Géigend vum luminéissten Quasar entdeckt, deen am fréien Universum bekannt ass, mat 24 dovunner no un oder an der Noperschaft vum Quasar.

Dem James Webb Weltraumteleskop säi breetfeld-slitlos Spektrograph hält d'Versprieche fir eis eng eemoleg Vue op Quasarenvirstellungen ze bidden, wat eis erlaabt déi kosmesch Quartiere weider ze verstoen an deenen supermassiv schwaarz Lächer wunnen.

Definitiounen:

- Supermassivt Schwaarzt Lach: e Schwaarzt Lach mat enger Mass Millioune oder Milliarde Mol déi vun der Sonn.

- Quasar: e ganz helle a mächtegen Objet, ugedriwwe vun engem supermassive schwaarze Lach am Zentrum.

- Hostgalaxis: d'Galaxis déi e supermassivt schwaarzt Lach enthält.

- Protocluster: eng Sammlung vu Galaxien ier se an en eenzegen Objet zesummeklappen.

- Spektra: d'Verdeelung vu Wellelängten, déi vun engem Objet emittéiert oder absorbéiert ginn, déi wesentlech Informatioun iwwer d'Eegeschafte an d'Distanz vum Objet liwweren.

- James Webb Weltraumteleskop: en zukünftege Weltraumteleskop dee vun der NASA gestart gëtt, entwéckelt fir déi fréi Galaxien a Stäre vum Universum ze studéieren.

Quellen:

