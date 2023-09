Smoothing 3D gedréckte Objekter mat Babypudder a Harz

By

Schichtlinnen op engem 3D gedréckten Objet kënnen en Zeechen vun hirem Fabrikatiounsprozess sinn. Wéi och ëmmer, et gi verschidde Methoden déi Dir benotze kënnt fir eng méi glatter Uewerfläch z'erreechen, sou wéi Schleifen, chemesch Glättung oder Fëller benotzen. Eng innovativ Technik kombinéiert Puppelcher a Harz fir e glaten Finish ze kreéieren.

An engem rezente Video vum [DaveRig] gëtt de Prozess demonstréiert. D'Experiment fänkt mat engem semi-kugelgestalten Objet un, deen merkbar Schichtlinnen huet. Fir dës Linnen ze gläichen, mëscht [DaveRig] Harz a Puppelcherpudder zesummen, zielt fir eng Konsistenz ähnlech wéi Mëllech oder Crème. Hien applizéiert fënnef Schichten vun dëser Mëschung op den Objet, aushärt a schleift mat engem 120-Grill Sandpapier tëscht all Mantel.

Wann de Glättungsprozess fäerdeg ass, gi Standard Post-Veraarbechtungsschrëtt geholl. [DaveRig] wëschen den Objet mat Alkohol, mécht zousätzlech Schleifen, a geet weider mat naass Schleifen. Schlussendlech gëtt en Airbrush benotzt fir e kloere Mantel opzemaachen. D'Ennresultat ass eng bemierkenswäert glat Uewerfläch, vergläichbar mat deem vun engem typesche Bowlingkugel.

Et ass derwäert ze bemierken datt dës Technik net fir all Typ vun 3D gedréckte Objete gëeegent ass. Facteure wéi d'Material benotzt an de gewënschte Resultat sollten berücksichtegt ginn.

Hutt Dir dës Method oder all aner Post-Veraarbechtungstechniken probéiert? Loosst eis an de Kommentaren wëssen!

