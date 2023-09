Starlink Satellitten am Nuetshimmel gesinn

By

Wann Dir op engem kloren Owend op den Nuetshimmel kuckt, hutt Dir vläicht eng Chance fir d'Starlink-Satellitten ze gesinn. Starlink ass e Satellitennetz bedriwwe vu SpaceX dat zielt fir bëlleg Internet an Fern- a ländleche Gebidder ronderëm d'Welt ze bréngen.

Am Géigesaz zum populäre Glawen kommen d'Luuchten, déi mir vun dëse Satellitte gesinn, net tatsächlech vun de Satellitte selwer. Amplaz, wat mir gesinn, sinn d'Satellitte, déi d'Sonneliicht reflektéieren, wat se hell a sichtbar mat bloussem A mécht.

Wann Dir interesséiert sidd en Abléck vun dëse Satellitten ze kréien, ass en Dënschdeg den Owend Är Chance. Laut der Starlink Websäit ass et eng Méiglechkeet vun engem helle Pass vum Starlink-105 ëm 8:45 Dënschdeg. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt verschidde Faktoren wéi Wiederkonditiounen a Satellitepositionéierung d'Visibilitéit vun dëse Passë beaflossen.

Wann Dir wëllt Är Chancen erhéijen fir d'Satellitten ze gesinn, ass et recommandéiert eng Plaz ewech vun helle Luuchten ze fannen, wéi Stroosseluuchten oder Gebaier, a riicht Äre Bléck op den Nordwesten Himmel.

Wärend d'Observatioun vun dëse Satellitten eng spannend Erfahrung ass, ass et wichteg den Nuetshimmel ze respektéieren an d'Liichtverschmotzung sou vill wéi méiglech ze minimiséieren. D'Zäit ze huelen fir de Wonner vun der mënschlecher Innovatioun ze schätzen an eis Fäegkeet fir souguer déi wäit ewech Ecker vun der Welt ze verbannen kann wierklech eng bescheiden Erfahrung sinn.

Quellen:

- Starlink Websäit

- SpaceX