Antike Riese opgedeckt: Portugisesche Mann entdeckt méigleche gréissten Dinosaurier Skelett an Europa

E portugisesche Mann huet eng iwwerraschend Entdeckung gemaach beim Renovéierung vun sengem Besëtz am Mëttel Portugal. Wärend de Bauaarbechten huet hien Fragmenter vu fossiliséierte Schanken a sengem Haff fonnt, wat zu der Entdeckung gefouert huet, wat dee gréissten Dinosaurier Skelett, deen jeemools an Europa fonnt huet, kéint sinn.

Wëssenschaftler goufen op d'Entdeckung am Joer 2017 alarméiert an de leschte Mount goufen e puer bedeitend Skelettelementer vum Site ausgegruewen. Paleontologen gleewen datt den Dinosaurier ongeféier 82 Féiss laang (25 Meter) gewiescht wier, sou datt et ee vun de gréisste Exemplare vun Europa an eventuell souguer op der Welt ass.

Den Instituto Dom Luiz, e Fuerschungsinstitut an der Fakultéit fir Wëssenschaften vun der Universitéit vu Lissabon, féiert d'Ausgruewung an d'Studie vun de fossiliséierte Iwwerreschter. D'Skelettelementer, déi bis elo gesammelt goufen, enthalen Wirbelen a Rippen, mat de Rippen bemierkenswäert gutt konservéiert an hirer ursprénglecher anatomescher Positioun, eng Raritéit bei Dinosaurierfossilen.

D'Erhaalungseigenschaften vun de Fossilien an hir Arrangement suggeréieren d'Wahrscheinlechkeet fir méi Deeler vum Skelett vum Dinosaurier an zukünfteg Ausgruewungskampagnen z'entdecken. D'Team mengt datt dësen Individuum e Brachiosaurus altithorax kéint sinn, e Giraffatitan brancai, oder souguer eng bis elo onbekannt Spéit Jurassic Spezies mam Numm Lusotitan atalaiensis, fonnt an der Westregioun vu Portugal.

D'Entdeckung vun dësem kolossalen Dinosaurier Skelett mécht nei Méiglechkeeten op fir d'antik Geschicht vun der Äerd ze verstoen a beliicht d'Diversitéit vun Dinosaurieraarten an Europa. Weider Ausgruewungen an Analyse hëllefen d'Geheimnisser ronderëm dës aussergewéinlech an historesch Entdeckung z'entdecken.

