Polaris Spaceplanes fäerdeg erfollegräich Testflich fir MIRA-Light Prototyp

Déi däitsch Loftfaartfirma, Polaris Spaceplanes, huet viru kuerzem eng 15-Fluch Testkampagne fir säi MIRA-Light Prototyp Gefier ofgeschloss. Während enger Drei Deeg tëscht dem 22. August an dem 8. September hunn d'Flich d'Ziel fir d'Aerodynamik a Fluchsteuersystemer vum Mini-Raumfliger ze demonstréieren. De Prototyp, dee just 8.2 Fouss (2.5 Meter) an der Längt moosst, huet véier elektresch Fans fir de Propulsioun benotzt.

Wärend 10 vun de 15 Flich war de MIRA-Light mat engem simuléierten Aerospikemotor ausgestatt fir säin Impakt op d'Leeschtung vum Gefier ze bewäerten. Am Laf vun der Testkampagne huet de Prototyp ongeféier 40 Minutte Fluchzäit gesammelt, wat en erfollegräiche Meilesteen fir Polaris Spaceplanes markéiert.

Fir weider ze goen, ginn d'Donnéeën, déi aus de MIRA-Light Flich gesammelt ginn, benotzt fir e MIRA Gefier méi grouss ze entwéckelen. Dës nächst Iteratioun wäert bal 14 Féiss (4.25 Meter) moossen a wäert mat engem aktuellen linearem Aerospikemotor ausgestatt sinn fir Testen vun integréierte Fluchsystemer z'erméiglechen.

D'MIRA a MIRA-Light Prototypen déngen als Virgänger vum Polaris Spaceplanes säin ultimative Demonstratiounsmodell, NOVA. Nom erfollegräichen Test vum MIRA Gefier plangt Polaris den Design weider op eng Längt vun 22 Féiss (6.7 Meter) fir den NOVA Modell opzebauen. NOVA wäert véier Kerosin-ugedriwwen Jetmotoren benotzen, zousätzlech zu sengem funktionnellen Aerospikemotor, fir voll Rakéit ugedriwwe Flich mat supersonesche Geschwindegkeeten an der ieweschter Atmosphär vun der Äerd z'erméiglechen.

Unzehuelen datt déi zukünfteg Demonstratiounsmissioune fir MIRA gutt goen, Polaris Spaceplanes zielt fir den NOVA Modell ze fléien am Joer 2024. Dës Prototypen sinn Deel vun engem méi breede Plang vun der Firma fir e multipurpose, hypersonic Transportauto mam Numm AURORA z'entwéckelen. Déi virgesinn AURORA ass entwéckelt fir eng Notzlaascht vu bis zu 22,000 Pounds (10,000 Kilogramm) op suborbital Geschwindegkeeten oder bis zu 2,200 Pounds (1,000 Kilogramm) op all Neigungsbunn ze transportéieren.

Polaris Spaceplanes huet seng Siicht gesat fir den AURORA Gefier irgendwann tëscht 2026 an 2027 ze fléien, a weist säin Engagement fir d'Aerospace Technologie ze förderen an d'Grenze vun der Weltraumfuerschung ze drécken.

