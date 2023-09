Galaxien kommen a verschiddene Formen, an eist Verständnis vun hinnen huet evoluéiert wéi mir eis Observatiounen iwwer de visuelle Spektrum ausbauen. Polarringgalaxien (PRGs) sinn eng eenzegaarteg Galaxisart, déi sech duerch e baussenzege Ring vu Gas a Stären charakteriséiert, dee senkrecht zum galaktesche Plang kippt. Dës Réng, déi dacks haaptsächlech aus diffusen Waasserstoffgas besteet, sinn typesch nëmme bei Radiowellelängten ze gesinn.

Och wa polarringgalaxien fir d'éischt am Joer 1978 entdeckt goufen, bleift de Bildungsprozess vun dëse galaktesche Strukturen e Geheimnis. Eng Theorie suggeréiert datt d'Réng e Resultat vu galaktesche Kollisiounen sinn, wou de Waasserstoffgas aus kollidéierende Galaxien an enger polarer Ausrichtung entlooss gëtt. Dofir gouf ugeholl datt Polarringgalaxien rar wieren. Wéi och ëmmer, eng rezent Ëmfro vu Galaxien, déi am Kader vum WALLABY-Projet gemaach gouf, weist datt PRGs méi heefeg kënne sinn wéi virdru geduecht.

De WALLABY Projet, dee steet fir Widefield ASKAP L-Band Legacy All-Sky Blind SurveY, zielt fir eng Héichopléisende Kaart vun neutralem Waasserstoff am Südhallefkugel Himmel ze kreéieren. Duerch d'Kaart vum intergalaktesche Gas an de Waasserstoff ronderëm Galaxien, gëtt d'Ëmfro wäertvoll Abléck an d'Strukturen vun dëse kosmeschen Objeten. An der éischter Etapp vun der Ëmfro goufen ongeféier 600 Galaxien kartéiert, an zwou Polarringgalaxien identifizéiert.

Baséierend op dës Erkenntnisser gëtt geschat datt 1 bis 3% vun de Galaxien, déi zu WALLABY ënnersicht goufen, polare Ringstrukturen ausstelle. Nom Ofschloss vun der Ëmfro ass et méiglech datt Honnerte vu polarringgalaxien entdeckt ginn, wat eist Wëssen iwwer dës enigmatesch galaktesch Formatiounen wesentlech erhéicht. Ausserdeem wäert d'Heefegkeet vun Daten, déi duerch dëse Projet gesammelt ginn, den Astronomen e méi déif Verständnis ubidden wéi dës ongewéinlech Galaxien formen an evoluéieren. Et kann och wäertvoll Abléck an d'Interaktioun tëscht donkel Matière a Galaxien ginn.

Insgesamt bitt d'Entdeckung vu polare Ringgalaxien an de lafende WALLABY-Projet eng villverspriechend Avenue fir déi verstoppte Strukture bannent Galaxien z'erklären an d'Mystère vum Universum z'entdecken.

Definitiounen:

– Polarringgalaxien (PRGs): Spiral- oder elliptesch Galaxien mat engem baussenzege Ring vu Gas a Stären, déi ongeféier senkrecht zum galaktesche Plang kippen.

- WALLABY: Widefield ASKAP L-Band Legacy All-Sky Blind SurveY, e Projet fir eng Héichopléisende Kaart vun neutralem Waasserstoff am Südhallefkugel Himmel ze kreéieren.

Quellen:

– Deg, N., et al. "WALLABY Pilotenquête: déi potenziell Polarringgalaxien NGC 4632 an NGC 6156." Mount Ukënnegung vun der Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.