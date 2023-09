Nëmmen e klenge Prozentsaz vu Leit an der westlecher Welt kréien all Dag genuch kierperlech Aktivitéit. Wärend vill sech op Fitness Tracker, Disziplin oder Heemübungsausrüstung als potenziell Léisunge wenden, proposéiert den Darryl Edwards datt et eng besser Optioun gëtt: d'Freed vum Spill nei ze entdecken.

Den Darryl, de Grënner vun der Primal Play Method, ass mat engem Podcast bäikomm fir iwwer déi sedentär Epidemie ze diskutéieren, déi souwuel Erwuessener wéi och Kanner beaflosst. Hien argumentéiert datt d'Vertrauen op Technologie a Wëllen eleng wäert de Problem net léisen. Amplaz plädéiert hien fir déi intrinsesch Motivatioun z'ënnerhalen déi aus dem Spill engagéiert.

Wärend dem Podcast bitt den Darryl praktesch Suggestioune wéi ee Spill an eist Liewen erëm anzeféieren. Eng Iddi ass eng Spillgeschicht ze kompiléieren, déi involvéiert d'Erënnerung an d'Feier vun de gléckleche Spillmomenter aus eiser Vergaangenheet. Hie proposéiert och "primal Beweegungen" ëmzegoen, déi d'Art a Weis wéi Déieren a Kanner bewegen, wéi och d'Angscht iwwerwannen fir domm ze kucken wärend Dir dat maacht.

D'Virdeeler fir méi Bewegung an eist Liewen z'integréieren ginn iwwer kierperlech Gesondheet. Den Darryl erkläert datt eis Fäegkeeten an Ëmfeld duerch Spill exploréieren eis Freed an e Gefill vun Erfëllung bréngen. Och alldeeglech Aktivitéite kënne méi spilleresch gemaach ginn, sou datt et méi einfach ass d'Bewegung an eis beschäftegt erwuesse Liewen ze integréieren.

Duerch d'Prioritéit vum Spill kënnen d'Individuen e méi nohaltege an erfreeleche Wee fannen fir hir kierperlech Aktivitéitsniveauen ze erhéijen. Amplaz op extern Motivatioun ze vertrauen oder sech selwer ze forcéieren, ze trainéieren, kënne si op déi gebierteg Freed austappen, déi vum Spill kënnt. De Genoss vum Spill erëmentdecken kann e mächtegt Instrument sinn fir de sedentäre Liewensstil ze bekämpfen, deen an der moderner Gesellschaft verbreet ass.

1. Sedentaritéit: e Liewensstil charakteriséiert duerch minimal kierperlech Aktivitéit a verlängert Perioden vu Sëtzen oder Ligen.

2. Primal Play Method: eng Fitness Approche déi natierlech Bewegungen a Spill ënnersträicht fir kierperlech Aktivitéitsniveauen ze erhéijen.

