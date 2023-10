Beem kënne kommunizéieren a sech viru Gefor warnen, Etude fënnt

By

Eng nei Etude publizéiert an Nature Communications weist wéi Beem op der Äerd kënne kommunizéieren an sech viru Gefor warnen. Fuerscher hunn erausfonnt datt verletzte Planzen chemesch Verbindungen ausstoen, déi d'Gewëss vun enger gesonder Planz infiltréiere kënnen, a Verteidegungsreaktioune vu bannent sengen Zellen ausléisen. Dës Entdeckung kéint bedeitend Implikatioune fir d'Befestegung vu Planzen géint Insektattacken oder Dréchent hunn.

D'Konzept vu "schwätzen" Beem gouf fir d'éischt an den 1980er Joren exploréiert, wéi d'Wëssenschaftler observéiert hunn datt Beem Chemikalien produzéieren fir Insekten ofzeschléissen wann se attackéiert goufen. Interessanterweis hunn gesond Beem vun der selwechter Spezies, déi an der Géigend läit, och déiselwecht chemesch Verteidegung ausgestallt, och ouni Rootverbindunge mat de beschiedegte Beem. Dëst huet virgeschloen datt d'Beem duerch d'Loft matenee kommunizéieren, e Phänomen bekannt als Planz Oflauschterskandal.

An de leschte véier Joerzéngte si méi wéi 30 Planzenaarten observéiert ginn, déi sech an der Zell-zu-Zell Kommunikatioun duerch d'Emissioun vu flüchtege organesche Verbindungen engagéieren. Wéi och ëmmer, bis elo war et onkloer wéi eng Verbindunge wichteg waren a wéi se vu Planzen erfonnt goufen.

Déi rezent Etude huet dës Froe beliicht andeems se Blieder manuell zerbriechen an Raupen op Arabidopsis Moschter oder Tomateplanzen setzen. Dëst huet d'Emissioun vu verschiddene grénge Bliederflüchtege gefouert, déi duerno op gesond Planzen verbreet goufen. D'Team huet déi gesond Planzen genetesch modifizéiert sou datt Kalziumionen fluoreszéiert hunn wann se an eenzel Zellen aktivéiert goufen, wat hinnen erlaabt d'Äntwerten vun de Planzen ze verfolgen.

D'Fuerscher hunn entdeckt datt nëmmen zwee spezifesch gréng Bliederflüchtege schéngen d'Kalziumionen an den Zellen vu gesonde Planzen ze erhéijen. Kalzium-Signaliséierung a Planzen spillt eng Roll bei der Aktivéierung vun der Verteidegungsreaktiounen, wéi zum Beispill d'Blieder zoumaachen oder Insekten ze verdauen. D'Team huet och festgestallt datt d'Verbindungen duerch d'Stomata absorbéiert goufen, wat Planzen erlaabt Gase während der Photosynthese auszetauschen, wat beweist datt se an d'Inneregewebe vun der Planz penetréieren.

Mat dësem nei fonnte Verständnis gleewen d'Wëssenschaftler datt et méiglech ass Planzen géint Bedrohungen a Stressoren ze immuniséieren andeems se se un déi verbonne Verbindungen ausgesat sinn. Dëst kéint d'Bedierfnes fir Pestiziden am Landwirtschaft reduzéieren an d'Planzen méi resistent géint Dréchent maachen.

Weider Fuerschung ass gebraucht fir ze verstoen firwat nëmme spezifesch Verbindungen d'Kalziumsignaléierung ausléisen an d'Rezeptoren a Planzen z'identifizéieren déi mat dëse Verbindungen interagéieren.

Insgesamt liwwert dës Studie bedeitend Abléck an d'Planzekommunikatioun an mécht Méiglechkeeten op fir Strategien z'entwéckelen fir Planzen vu Schued ze schützen ier et iwwerhaapt geschitt.

