Wëssenschaftler Entdeckt Planéitähnlech Objekter, déi a Pairen a wäitem Niwwel schwiewen

Wëssenschaftler, déi den James Webb Weltraumteleskop (JWST) benotzen, hunn eng iwwerraschend Entdeckung am Orionniwwel gemaach. Si hu ronn 40 gasfërmeg "Planéiten" observéiert, déi zu zwee an engem wäiten Deel vum Niwwel schwiewen. Dës planetähnlech Objeten, genannt Jupiter-Mass Binary Objects (JuBMOs), sinn ongeféier d'Gréisst vum Jupiter a sinn net mat engem Stär verbonnen.

Dës Entdeckung huet d'Wëssenschaftler iwwerrascht gelooss wéi se géint déi aktuell Theorie vu Planéit a Stärebildung geet. Rogue Planéiten sinn net ongewéinlech, awer de Phänomen vun dësen JuBMOs, déi a Pairen ëmkreest, ass onerwaart. Laut dem Samuel Pearson, e Wëssenschaftler vun der Europäescher Weltraumagence, déi an der Fuerschung involvéiert ass, "Et ass eppes grondsätzlech falsch mat eisem Verständnis vun der Planéitbildung, Stärebildung oder béid."

D'JuBMOs sinn ze kleng fir als Stären ugesinn ze ginn, an hir Bildung am Niwwel verteidegt déi aktuell Theorien. Dës Objekter sëtzen an der Spalt tëscht Stären a Planéiten, awer d'Wëssenschaftler sinn net sécher wéi se geformt sinn. De JWST huet detailléiert Biller vum Niwwel mat senger no-Infraroutkamera erfaasst.

Dës Entdeckung fuerdert dat existent Wësse vu planetaresche Systemer eraus a stellt vill Froen iwwer d'Mechanismen, déi an der Planéitbildung involvéiert sinn. Weider Fuerschung ass néideg fir den Urspronk an d'Natur vun dësen JuBMOs ze verstoen an d'Implikatioune déi se fir eist Verständnis vum Universum hunn.

