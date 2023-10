De Smithsonian enthüllt Fragmenter vum Asteroid Bennu als Fënster an den Universum

No enger epescher Rees iwwer 200 Millioune Meilen duerch de Weltraum, huet d'OSIRIS-REx Raumschëff erfollegräich Fragmenter vum Asteroid Bennu Enn September op d'Äerd geliwwert. De Smithsonian National Museum of Natural History wäert elo dës wäertvoll Proben weisen, déi eng eenzegaarteg Geleeënheet bitt fir Besucher d'Wonner vum Kosmos no ze gesinn.

Déi héich erwaart ëffentlech Ausstellung vun der Asteroideprobe fënnt e Freideg, den 3. November, an der Janet Annenberg Hooker Hall of Geology, Gems, and Minerals Meteoritgalerie vum Musée zu Washington, DC. , déi en Abléck an d'antike Geschicht vun eisem Sonnesystem ginn.

Begleedend d'Asteroidfragmenter wäerte Skalamodeller vun der OSIRIS-Rex Raumschëff sinn, Ugedriwwe vum Lockheed Martin, an der Atlas V 411 Rakéit déi d'Raumschëff transportéiert huet, ausgeléint vun der United Launch Alliance. Dës iwwergräifend Ausstellung zielt d'Besucher an de Schwieregkeete vun der Weltraumfuerschung z'ënnerhalen.

Curator vu Meteoritten, Tim McCoy, deen un der OSIRIS-REx Missioun involvéiert war, huet seng Begeeschterung fir dës banebriechend Vitrine ausgedréckt: "Dës Ausstellung ass eis éischt Chance fir dës onheemlech Rees mat de Public ze deelen."

De Bennu, e klengen no-Äerd Asteroid, huet d'Wëssenschaftler gefaange wéinst senger potenzieller Verbindung mat engem gréisseren Kuelestoffräichen Asteroid, dee viru Milliarde Joer existéiert huet. Seng Proximitéit zu der Äerd all sechs Joer huet d'Interesse vun der NASA gestiermt, wat zu der OSIRIS-Rex Missioun gefouert huet. Am Oktober 2020 ass d'Raumschëff erfollegräich op der Bennu Uewerfläch gelant an eng Fielsprouf gesammelt.

Wärend d'Missioun op kleng Réckschlag stoungen, huet dat engagéiert Team et fäerdeg bruecht eng reichend Quantitéit vu Stëbs a Fiels aus dem TAGSAM Kapp ze extrahieren, dee Schwieregkeete mat Befestigungen hat. Dës Echantillon hu schonn d'NASA säin initialen Zil iwwerschratt fir 60 Gramm Schutt ze sammelen, mat enger aktueller Zuel vun 2.48 Unzen (70.3 Gramm).

Virleefeg Analyse vun der Probe huet en Iwwerfloss vu Kuelestoff a Waassermoleküle opgedeckt, déi wäertvoll Abléck an d'fréi Formation vun eisem Planéit ubidden. Den Tim McCoy huet d'Bedeitung vun dësen Erkenntnisser betount, a seet, "d'Proben vum Bennu halen d'Verspriechen eis iwwer d'Waasser an d'Organik ze soen ier d'Liewen en eenzegaartege Planéit geformt huet."

Gitt sécher de Smithsonian National Museum of Natural History ze besichen fir dës aussergewéinlech Affichage ze gesinn, déi d'Lück tëscht der Mënschheet an der grousser Ausdehnung vum Universum iwwerbréckt.

FAQ

Q: Wéi kann ech d'Fragmenter vum Asteroid Bennu observéieren?

A: D'Fragmenter vum Asteroid Bennu kënnen am Smithsonian National Museum of Natural History zu Washington, DC beobachtet ginn

Q: Wéini wäert d'Ausstellung stattfannen?

A: D'Ausstellung geet e Freideg, den 3. November op.

Q: Wat soss wäert zousätzlech zu den Asteroid Fragmenter ausgestallt ginn?

A: D'Ausstellung wäert och Skalamodeller vun der OSIRIS-Rex Raumschëff an der Atlas V 411 Rakéit weisen.

Q: Wéi eng interessant Entdeckungen goufen aus de Proben bis elo gemaach?

A: Virleefeg Analyse vun de Proben huet en Iwwerfloss vu Kuelestoff a Waassermoleküle opgedeckt, déi Abléck an d'fréi Formatioun vun eisem Planéit ubidden.

Q: Wéi vill Schutt gouf vum Asteroid Bennu gesammelt?

A: D'NASA huet 2.48 Unzen (70.3 Gramm) vu Fielsen a Stëbs erëmfonnt, wat dat initialt Zil iwwerschratt fir 60 Gramm Schutt ze sammelen.