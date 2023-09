By

1935 hunn den Albert Einstein an den Erwin Schrödinger eng hefteg Debatt iwwer d'Natur vun der Realitéit an d'Konzept vun der Entanglement engagéiert. Wärend den Einstein un de Prinzip vun der Lokalitéit gegleeft huet, huet de Schrödinger de komesche Phänomen vun der Entanglement entdeckt, wou d'Eegeschafte vun zwee Partikelen onofhängeg vun hirer Distanz vernetzt ginn. Dëst schéngt dem Einstein seng Theorie ze verletzen datt keen Afloss méi séier reest wéi d'Liicht. Wéi och ëmmer, Physiker hunn zënterhier verstanen datt d'Entanglement keen Fernafloss huet an nëmme Wëssen iwwer d'Resultat vun enger Messung verdeele kann.

Méi viru kuerzem hunn d'Fuerscher eng faszinéierend Entdeckung iwwer Entanglement gemaach. Wann d'Partikele verwéckelt ginn, verbreet d'Entanglement natierlech duerch eng Grupp vu Partikelen, a bilden en komplizéierte Web vun Onbedéngungen. Wéi och ëmmer, wann d'Partikel dacks gemooss ginn, gëtt d'Entanglement zerstéiert, wat d'Bildung vum Web verhënnert. Dësen Iwwergank tëscht dem Web a keng Web-Staaten weist eng Verännerung vun der Struktur vun Informatioun un a gouf mat enger Phastransitioun an Informatioun verglach.

Fir dëse Phasetransitioun an der Handlung ze beobachten, hunn en Trio vun Teams Meta-Experimenter mat Quantecomputer gemaach fir ze moossen wéi Miessunge selwer den Informatiounsfloss beaflossen. Si hunn bestätegt datt e delikate Gläichgewiicht tëscht Entanglement a Messung erreecht ka ginn. Dës Entdeckung huet eng Welle vu Fuerschung iwwer d'potenziell Uwendunge vu Verstuerwen a Messung ausgeléist.

Eng Zesummenaarbecht, déi op dësen Verstousstransitioun gestouss ass, huet ugefaang iwwer e Gespréich iwwer eng fundamental Fro betreffend Verstuerwen iwwer plakeg Toffee Pudding. D'Fuerscher hunn d'Konzept vun der Entanglement vun engem Paar Partikelen op eng Kette vu Partikel verlängert an entdeckt wéi d'Messung d'Entanglement Entropie beaflosst, wat d'Quantitéit vun net-lokaler Informatioun tëscht de Partikelen quantifizéiert.

Insgesamt werft dës Fuerschung neit Liicht op dat komplext Verhalen vun der Entanglement a seng Relatioun mat Informatioun. D'Verstoe vun dësem Phänomen wäert net nëmmen eist Wëssen iwwer d'Quantemechanik förderen, mee kann och zu revolutionären Uwendungen am Beräich vun der Informatiounstechnologie féieren.

