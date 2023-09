1935 hu sech den Albert Einstein an den Erwin Schrödinger an engem Sträit iwwer d'Natur vun der Realitéit fonnt. Den Einstein huet un de Prinzip vun der Lokalitéit gegleeft, dee festgehalen huet datt keen Event op enger Plaz direkt op eng wäit Plaz kéint beaflossen. Schrödinger, op der anerer Säit, entdeckt Entanglement, e Phänomen an der Quantemechanik, wou zwee Partikele matenee verbonne sinn an hiert Schicksal matenee verbonnen sinn.

Wärend den Einstein d'Verwécklung beonrouegend fonnt huet an argumentéiert datt et seng Notioun vu Lokalitéit verletzt huet, hunn d'Physiker et haut anescht verstanen. Si wëssen elo datt d'Entanglement kee Fernafloss oder d'Kraaft huet fir e spezifescht Resultat op enger Distanz ze bréngen. Amplaz kann et nëmmen d'Wësse vun deem Resultat verdeelen. Entanglement Experimenter sinn an de leschte Jore Routine ginn, a si hunn den Nobelpräis gewonnen.

Awer et ass méi fir Verstuerwen wéi just Pairen vu Partikelen. Rezent Fuerschung huet verroden datt d'Entanglement duerch Gruppe vu Partikelen verbreet ka ginn, an e komplizéierte Web vun Onbedéngungen bilden. Dëse Web kann duerch heefeg Miessunge gestéiert ginn, wouduerch d'Entanglement zerstéiert gëtt a verhënnert datt d'Netz formt. Physiker hunn dësen Iwwergank vum Webzoustand an den No-Web Staat als Phaseniwwergang an Informatioun bezeechent.

Fir dës Phasetransitioun weider ze verstoen, hunn e puer Teams vu Physiker Meta-Experimenter mat Quantecomputer duerchgefouert. Dës Experimenter zielen ze moossen wéi Miessunge selwer den Informatiounsfloss beaflossen. De delikate Gläichgewiicht tëscht Entanglement a Miessung gouf bestätegt, an huet weider Fuerschung iwwer d'Méiglechkeete vu Verstuerwen a Miessinteraktiounen ausgeléist.

Eng Zesummenaarbecht ass op den Entanglement-Iwwergang gestouss wärend engem Gespréich iwwer plakeg Toffee Pudding. Physiker Brian Skinner an Adam Nahum hunn iwwer d'Relatioun tëscht Entanglement an Informatioun diskutéiert. Si hu gemierkt datt Miessunge vu verwéckelte Partikelen d'Ignoranz iwwer den Zoustand vun anere Partikel reduzéiere kënnen. De Betrag mat deem eng Messung d'Ignoranz reduzéiert ass bekannt als d'Entanglement Entropie, a Bits gemooss.

Skinner an Nahum hunn dëst Konzept op eng Kette vu Partikelen erweidert, wou d'Entanglement vun engem Partikel op deen nächste spréngt. Si hunn erausfonnt datt d'Entanglement Entropie den Abléck ka ginn wéi voll verwéckelt d'Kette ass. Andeems se den Timing vun de Miessunge verréckelt hunn, hunn se de Phaseniwwergang vum Webzoustand an den No-Web Staat entdeckt.

Dës Fuerschung ënnersträicht d'Komplexitéit an d'Potenzial vum Entanglement an der Welt vun der Quantemechanik. Et beweist datt d'Entanglement iwwer Pairen vu Partikelen existéiere kann an wäitreechend Implikatioune fir d'Verdeelung an d'Struktur vun Informatioun huet.

Definitiounen:

- Entanglement: An der Quantemechanik ass d'Entanglement e Phänomen wou zwee Partikele matenee verbonne ginn an hir Schicksaler matenee verbonne sinn.

– Uertschaft: De Prinzip vun der Uertschaft seet datt keen Event op enger Plaz direkt eng wäit ewech kann beaflossen.

- Phaseniwwergang: An der Physik bezitt e Phaseniwwergank op eng Verännerung vum Zoustand vun der Matière, sou wéi vu flëssege bis fest.

- Entanglement Entropie: D'Entanglement Entropie quantifizéiert d'Entanglement tëscht zwee Objeten oder d'Quantitéit un Informatioun iwwer een Objet deen net lokal an engem aneren gespäichert ass.

