De gréissten Asteroid Probe jee gesammelt geet zréck op d'Äerd

D'NASA siwe Joer Weltraumrees huet eng spannend Schlussfolgerung erreecht wéi eng Kapsel mat der gréisster Asteroidprobe an de Wüste vun Utah gelant ass. Wëssenschaftler hunn héich Hoffnungen op dës Probe, well et erwaart gëtt wäertvoll Abléck an d'Bildung vun eisem Sonnesystem an d'Konditiounen ze bidden, déi d'Äerd bewunnbar gemaach hunn.

The journey covered a staggering distance of 6.21 billion kilometers, making it the United States’ first-ever sample return mission of this kind. NASA chief Bill Nelson expressed his enthusiasm for the mission, stating that the asteroid dust will grant scientists an extraordinary glimpse into the beginnings of our solar system.

D'OSIRIS-REx-Sond huet d'Asteroidprobe gesammelt nodeems se op der Uewerfläch vum Bennu gelant ass, véier Joer no senger Start 2016. D'NASA schätzt datt d'Probe ongeféier 250 Gramm (9 Unzen) Stëbs aus der Fielsfläch vum Asteroid enthält. D'Probe gouf an enger Kapsel gespäichert, déi aus der Sond op enger Héicht vun iwwer 107,826 Kilometer entlooss gouf.

Deen Erausfuerderung Deel vun der Missioun war d'Kapsel hir Ofstamung duerch d'Äerdatmosphär. Wärend hirem brennege Passage huet d'Kapsel Temperaturen esou héich wéi 2,760 Grad Celsius (5,000 Grad Fahrenheit) erreecht. Trotzdem huet d'NASA erfollegräich eng mëll Landung um 8:52 am Utah Test an Training Range entwéckelt.

Dëse Meilesteen stellt eng bedeitend Erreeche an der Weltraumfuerschung duer, well d'Sammlung vun dëser eemolegen Asteroideprobe d'Potenzial huet eist Verständnis vun den Urspronk vun eisem Sonnesystem ze verdéiwen. D'Analyse vun dëser Probe wäert ouni Zweifel nei Geheimnisser opmaachen an zu eisem méi breede Wësse vum Universum bäidroen.

