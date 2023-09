Selten gigantesch Blëtzjets ageholl iwwer Puerto Rico

By

E Fotograf, deen en tropesche Stuerm zu Puerto Rico dokumentéiert huet, huet déi selten Optriede vu gigantesche Blëtzjets erfaasst, déi no uewen aus de Wolleke schéissen. De Phänomen, dat eréischt viru kuerzem vun der Wëssenschaft bestätegt ass, ass extrem seelen, mat esou Jets kommen nëmmen 1,000 Mol am Joer op.

Gigantesch Blitzjets si wesentlech méi staark wéi normal Blitzschrauwen, si sinn 50 Mol méi staark. Si sinn z'identifizéieren duerch hir rout Faarf well se Kontakt mat der Ionosphär vun der Äerd maachen, déi 50 bis 400 Meilen iwwer dem Mieresspigel läit. Déi meescht vun dëse Jets entstinn während Donnerwiederen iwwer dem oppenen Ozean.

De Fotograf, Frankie Lucena, huet zwou Kameraen benotzt fir dat atemberaubend Event opzehuelen: eng schwaarz-wäiss Watec 902HU Kamera mat héijer Liichtempfindlechkeet, an eng Sony A7s Astrophotographie spigellos Kamera bekannt fir seng exzellent Leeschtung an niddreg Liichtbedingungen. Hien huet et fäerdeg bruecht d'Jets z'erfaassen, während hien en tropesche Stuerm dokumentéiert huet, dee sech spéider zum Hurrikan Franklin entwéckelt huet.

Et ass net déi éischte Kéier datt de Lucena esou gigantesch Jets opgeholl huet. Am Joer 2017, mat der Gemini Cloudcam um Mauna Kea Observatoire op Hawaii montéiert, huet hien dës Jets gemierkt an ageholl. Wärend deem Optriede huet hien och selten Ripples observéiert, déi um Himmel iwwer dem Stuerm erscheinen, déi hien als "Schwéierkraaftwellen" identifizéiert huet.

D'Wëssenschaftler sinn nach ëmmer net sécher firwat gigantesch Jets no uewen anstatt no ënnen schéissen, wéi regelméisseg Blëtz. Et gëtt ugeholl datt eng Aart vu Blockéierung verhënnert datt de Blëtz aus dem Buedem vun der Wollek erausgeet, awer weider Fuerschung ass néideg fir dës Hypothese ze bestätegen.

D'International Space Station (ISS) huet och wäertvoll Biller vu giganteschen Jets geliwwert, wat d'Wëssenschaftler erlaabt eng nei Perspektiv op d'elektresch Aktivitéit ze kréien, déi iwwer tropeschen Donnerwiederen optrieden.

Dem Frankie Lucena seng Aarbecht kann op verschiddene Plattformen fonnt ginn, dorënner seng Websäit, YouTube, Instagram a Flickr.

