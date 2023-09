Éischt Sauerstoffexperiment um Mars erfollegräich ofgeschloss, de Wee fir zukünfteg Exploratioun erweidert

By

De Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), e Mikrowelle-Gréisst Apparat u Bord vum Perseverance Rover, huet seng Missioun erfollegräich ofgeschloss fir Sauerstoff um Mars ze produzéieren. D'Experiment, dat viru méi wéi zwee Joer ugefaang huet, huet d'NASA hir initial Ziler iwwerschratt andeems se 122 Gramm Sauerstoff generéieren andeems d'Mars Kuelendioxid-räich Atmosphär an breathable Sauerstoff ëmgewandelt gouf.

Wärend senger Héichleistung konnt de MOXIE 12 Gramm Sauerstoff pro Stonn mat enger Rengheet vun 98% produzéieren, zweemol d'Zil vun der NASA. Den Experiment huet 16 Sessiounen operéiert, an all seng Ziler erfëllt. Dës Duerchbrochtechnologie huet d'Potenzial bewisen fir lokal Ressourcen an nëtzlech Produkter fir zukünfteg Exploratiounsmissiounen ze maachen.

D'Marsatmosphär besteet haaptsächlech aus Kuelendioxid, wat fir d'Mënsche net breatht. Duerch d'Divisioun vu Kuelendioxidmoleküle a Sauerstoff extrahéiert, beweist MOXIE datt et machbar ass Sauerstoff aus der Atmosphär vum Mars ze kréien. Zousätzlech fir d'Atmungsluft fir Astronauten ze liwweren, konnt d'Technologie och benotzt ginn fir Rakéite-Dreifstoff ze kreéieren, wat d'Noutwendegkeet reduzéiert fir grouss Quantitéite Sauerstoff vun der Äerd ze transportéieren.

Pam Melroy, NASA Adjoint Administrateur, betount d'Bedeitung vun der Benotzung vu Ressourcen um Mars an de Mound fir laangfristeg Weltraumfuerschungsziler. Déi erfollegräich Operatioun vu MOXIE bréngt eis méi no un eng nohalteg Präsenz um roude Planéit z'erreechen an eng robust Moundwirtschaft opzebauen.

Lektioune geléiert vum MOXIE Experiment informéieren d'Entwécklung vun engem vollstännege System deen e Sauerstoffgenerator enthält deen fäeg ass Sauerstoff ze flëssegen an ze späicheren. Dëse Meilesteen setzt d'Bühn fir aner Technologien um Mars ze testen, sou wéi Tools an Habitatmaterialien, fir d'Exploratiounsefforte weider ze förderen.

