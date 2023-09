Varda Raumschëff Stuck an Orbit, waart op Genehmegung fir op d'Äerd zréckzekommen

Eng kommerziell Raumschëff am Besëtz vum Varda Space Industries, e Startup spezialiséiert op Fabrikatioun am Weltraum, war méi laang an der Ëmlafbunn wéi virausgesot, wéi et op d'Genehmegung vun der Regierung waart fir op d'Äerd zréckzekommen mat enger Sammlung vu pharmazeuteschen Exemplare. De Satellit gouf den 12. Juni gestart mam initialen Zil vun enger Missioun vun engem Mount fir d'Technologie vun der Firma fir kommerziell Materialien ze produzéieren, besonnesch Medikamenter, an enger erhuelbarer Kapsel entwéckelt fir d'Produkter op d'Äerd zréckzebréngen fir Analyse a kommerziell Notzung.

Wéi och ëmmer, d'Erhuelung vun der Varda Kapsel ass de Moment am Halt nodeems d'Federal Aviation Administration (FAA) an d'US Air Force d'Zustimmung fir hir Landung an engem fernen Deel vun Utah refuséiert hunn. D'FAA sot datt de Varda säi Gefier ouni Reentry Lizenz lancéiert huet an net mat reglementaresche Viraussetzungen entsprécht. D'Varda huet eng Iwwerleeung vun der Entscheedung gefrot, déi am Moment amgaang ass. D'Firma hat geziilt Landungsméiglechkeeten am Ufank September am Utah Test an Training Range awer gouf d'Erlaabnis refuséiert wéinst Sécherheetsbedenken.

Varda Space Industries huet verséchert datt säi Raumschëff an engem gudden Zoustand ass an "gesond iwwer all Systemer." Während d'Raumschëff entwéckelt ass fir e ganzt Joer an der Ëmlafbunn ze bleiwen, wann néideg, schafft d'Firma aktiv mat Regierungspartner fir d'Kapsel sou séier wéi méiglech op d'Äerd ze bréngen.

De FAA Office of Commercial Space Operations ass verantwortlech fir d'Lizenzéierung vun kommerziellen Start- a Reentry Operatiounen. Wéi och ëmmer, d'Agence iwwerpréift haaptsächlech Uwendungen fir Startlizenzen, an d'Reentry Lizenz ass relativ nei. D'FAA huet dëst Joer 82 kommerziell Starten lizenzéiert, eng bedeitend Erhéijung vun de Jore virdrun. D'Erhéijung vun der Zuel vu kommerziellen Starten gëtt haaptsächlech vun der steigender Startkadens vum SpaceX gedriwwen. D'FAA huet zousätzlech Finanzéierung gefrot fir mat der wuessender kommerziell Raumindustrie am Laf ze halen.

D'FAA seng primär Bedenken beim Iwwerpréiwung vun Lizenzapplikatiounen sinn d'Sécherheet vun der Ëffentlechkeet, de Risiko vu Schied un Immobilien, Ëmweltbedrohungen an national Sécherheetsimplikatiounen. Obwuel et ongewéinlech ass fir d'FAA eng Lizenzapplikatioun direkt ze refuséieren, sinn Reentry-Gefierer nach ëmmer relativ ongewéinlech. Nëmmen zwou Firmen hunn eng kommerziell FAA Reentry Lizenz bis haut kritt.

D'Varda an d'FAA sinn an Diskussiounen iwwer d'Firma Pläng gewiescht fir reegelméisseg automatiséiert Raumkapselen op d'Äerd zréckzebréngen a säi potenziellen Impakt op de kommerziellen Loftverkéier.