Spektakulär natierlech Phänomen: Déi partiell Sonnendäischtert

E seltenen an beandrockend Himmelsevenement soll e Samschdeg de Moien (12. Oktober) am Friddensland stattfannen - eng deelweis Sonnendäischtert. Wann d'Wieder et erlaabt, hunn d'Observateuren d'Méiglechkeet dëse bemierkenswäerte Spektakel iergendwann no 9 Auer ze gesinn.

D'Prognose vun Environment Canada weist e Mix aus Sonn a Wolleken un, wat Hoffnung op optimal Vue Konditiounen bitt. Wéi de Mound sech tëscht der Äerd an der Sonn positionéiert, wäerten d'Zuschauer sech iwwer déi faszinéierend Vue vun engem helle Halo ronderëm d'Silhouette vum Mound bewonneren.

Astronomen klassifizéieren dëst speziell Event als eng "annulär Sonnendäischtert." Dës Klassifikatioun baséiert op der Positioun vum Mound par rapport zu der Äerd a Sonn. Wärend enger annularer Sonnendäischtert ass de Mound am wäitste vun der Äerd ewech, wat zu engem markant visuellen Effekt resultéiert, wou de Mound als däischter Blot géint d'Sonneglanz erscheint.

Begeeschterten a Fotografe freeën sech op dëst bemierkenswäert Event. Et déngt als Erënnerung un déi onheemlech Wonner an beandrockend Phänomener déi am Universum optrieden.

Bleift verbonne mat Wiederupdates a gitt sécher déi néideg Virsiichtsmoossnamen ze huelen fir déi deelweis Sonnendäischtert sécher ze beobachten. Denkt drun Är Aen ze schützen andeems Dir zertifizéiert Sonnendäischtertbrëller oder alternativ Gesiichtsmethoden benotzt, wéi Pinhole-Projektoren.

Verpasst dës Geleeënheet net fir déi atemberaubend Schéinheet vun enger deelweiser Sonnendäischtert ze gesinn!

Quellen:

- Ëmwelt Kanada: Wiederprevisioun

- Timeanddate.com: Sonnendäischtert Visibilitéit Detailer