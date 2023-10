Stargazers an Astronomie-Enthusiaster antizipéieren éierlech op den zukünftege Himmelsevenement, deen den Nuetshimmel méi spéit dës Woch wäert begeeschteren. Den 28.-29. Oktober wäert eng deelweis Mounddäischtert optrieden, no der annularer Sonnendäischtert, déi de 14. Oktober stattfonnt huet.

Wärend der Sonnendäischtert geet de Mound fir d'éischt den 11. Oktober um 31 Auer an d'Penumbra an, gefollegt vun der Umbralphase, déi um 28 Auer ufänkt an den 1. Oktober um 05:2 Auer op en Enn geet. Dësen aussergewéinlechen Himmelsphänomen ass siichtbar vun all Deeler vum Land ëm Mëtternuecht.

Wéi de Meteorologeschen Zentrum zu Bhubaneswar bestätegt, wäert d'Däischtert eng deelweis Mounddäischtert sinn, wou de Mound ënner dem Äerdschiet fällt. D'Dauer vun der Sonnendäischtert dauert ongeféier eng Stonn an néngzéng Minutten, mat enger Magnitude vun 0.126.

D'Visibilitéit vun der Sonnendäischtert wäert iwwer eng grouss Regioun verlängeren, dorënner de Westleche Pazifik, Australien, Asien, Europa, Afrika, Ost-Südamerika, Nord-Oste Nordamerika, den Atlanteschen Ozean, den Indeschen Ozean, an de Südpazifik. Och wann d'Scheif vum Mound nëmme vu ronn sechs Prozent ofgedeckt ass, kann dëst faszinéierend Event mat bloussem A gesi ginn, sou de renomméierten Astronom Subhendu Patnaik.

Wann Dir no vir kuckt, wäert déi nächst Mounddäischtert, déi aus Indien sichtbar ass, de 7. September 2025 optrieden, an et wäert eng total Mounddäischtert sinn. Déi lescht Mounddäischtert, déi aus dem Land sichtbar ass, huet den 8. November 2022 stattfonnt a war eng total Sonnendäischtert. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt obwuel et zwou Sonnen- an zwou Mounddäischtert am Joer 2024 wäerte sinn, keng vun hinnen aus Indien ze gesinn ass.

Wéi den Datum ugeet, gitt sécher Är Kalenneren ze markéieren an d'Geleeënheet ze notzen fir déi beandrockend Magie vun der Himmelswelt ze gesinn. Et ass e Spektakel, deen Iech sécherlech beandrockt wäert iwwer d'Wonner, déi iwwer eise Planéit existéieren.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wat ass eng Mounddäischtert?

Eng Mounddäischtert ass en Himmelsevenement dat geschitt wann d'Äerd tëscht der Sonn an dem Mound kënnt, wouduerch de Mound ënner dem Äerdschiet falen.

2. Wat ass eng partiell Mounddäischtert?

Eng partiell Mounddäischtert ass eng Zort Mounddäischtert, an där nëmmen en Deel vum Mound vum Äerdschiet bedeckt ass.

3. Kann d'Mounddäischtert mat bloussem A gesi ginn?

Jo, d'Mounddäischtert kann mat bloussem A observéiert ginn. Wéi och ëmmer, et ass ëmmer recommandéiert eng Plaz ewech vun helle Stadluuchten ze fannen fir de Spektakel voll ze schätzen.

4. Wéini ass déi nächst Mounddäischtert aus Indien ze gesinn?

Déi nächst Mounddäischtert, déi aus Indien sichtbar ass, soll de 7. September 2025 optrieden, an et wäert eng total Mounddäischtert sinn.

5. Gëtt et siichtbar Sonnendäischtert am Joer 2024?

Jo, et ginn zwou Sonnen- an zwou Mounddäischtert am Joer 2024. Wéi och ëmmer, keng vun hinnen wäert aus Indien ze gesinn sinn.