Eng partiell Mounddäischtert soll den 28.-29. Oktober 2023 optrieden, mat der Umbralphase an de fréie Stonnen vum 29. Dës Sonnendäischtert wäert aus allen Deeler vun Indien ëm Mëtternuecht siichtbar sinn. D'umbral Phase vun der Sonnendäischtert gëtt erwaart um 01:05 am IST den 29. Oktober unzefänken an um 02:24 am IST opzehalen. D'Dauer vun der Sonnendäischtert wäert ongeféier 1 Stonn an 19 Minutten sinn, mat enger klenger Magnitude vun 0.126.

Dës Mounddäischtert wäert a verschiddene Regiounen op der ganzer Welt siichtbar sinn, dorënner de westleche Pazifik, Australien, Asien, Europa, Afrika, ëstlech Südamerika, Nordëstlech Nordamerika, den Atlanteschen Ozean, den Indeschen Ozean, an de Südpazifik Ozean.

Et ass wichteg ze bemierken datt eng Mounddäischtert op engem Vollmounddag geschitt wann d'Äerd tëscht der Sonn an dem Mound kënnt, an all dräi Objete sinn ausgeriicht. Eng total Mounddäischtert geschitt wann de ganze Mound ënner dem umbrale Schied vun der Äerd kënnt, während eng deelweis Mounddäischtert geschitt wann nëmmen en Deel vum Mound ënner dem Äerdschiet kënnt.

An Indien ass déi nächst Mounddäischtert no dësem Event de 07. September 2025, wat eng total Mounddäischtert wäert sinn. Déi lescht Mounddäischtert, déi aus Indien sichtbar ass, ass den 8. November 2022 geschitt, an et war eng total Sonnendäischtert.

