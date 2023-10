Eng deelweis Mounddäischtert, och bekannt als Chandra Grahan, soll den 28.-29. Oktober 2023 stattfannen. fréi Stonnen vum 28. Dëst Himmelsevenement wäert aus allen Deeler vun Indien ronderëm Mëtternuecht siichtbar sinn.

Wéinst der Mounddäischtert wäerten d'Somnath Mandir an all Mandiren ënner dem Shri Somnath Trust hir regulär Puja Zeremonien den 28. Oktober no der Mëttes Aarti suspendéieren.

D'Däischtert wäert an enger grousser Regioun siichtbar sinn, déi de Westleche Pazifik, Australien, Asien, Europa, Afrika, Oste Südamerika, Nordosten Nordamerika, den Atlanteschen Ozean, den Indeschen Ozean, an de Südpazifik Ozean deckt.

D'umbral Phase vun der Sonnendäischtert fänkt um 01:05 AM IST den 29. Oktober un a wäert um 02:24 AM IST ophalen. D'Dauer vun der Sonnendäischtert wäert 1 Stonn an 19 Minutten sinn, mat enger ganz klenger Magnitude vun 0.126.

Et ass derwäert ze notéieren datt déi nächst Mounddäischtert, déi aus Indien sichtbar ass, de 07. September 2025 geschitt an eng total Mounddäischtert wäert sinn. Déi fréier Mounddäischtert, déi aus Indien sichtbar ass, huet den 8. November 2022 stattfonnt a war eng total Sonnendäischtert.

Eng Mounddäischtert geschitt op engem Vollmounddag, wann d'Äerd tëscht der Sonn an dem Mound kënnt, an all dräi Objete alignéieren. Eng total Mounddäischtert geschitt wann de ganze Mound an den umbrale Schied vun der Äerd erakënnt, während eng deelweis Mounddäischtert geschitt wann nëmmen en Deel vum Mound ënner dem Äerdschiet fält.

