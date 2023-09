D'NASA Parker Solar Sonde observéiert mächteg Coronal Mass Ejection

D'NASA Parker Solar Probe ass viru kuerzem duerch eng mächteg Coronal Mass Ejection (CME) bei der Sonn geflunn, a liwwert wäertvoll Daten iwwer wéi d'Sonn säi Plasma mat interplanetaresche Stëbs interagéiert. Dëse CME ass ee vun den intensivsten déi jeemools opgeholl goufen. Fir d'éischte Kéier huet d'Sond d'Interaktioun tëscht CMEs an interplanetaresche Stëbs observéiert, a beliicht e Phänomen dat viru zwee Joerzéngte theoretiséiert gouf, awer ni virdrun observéiert gouf.

D'Analyse vun den Donnéeën, déi vun der Sonde während der Flythrough gesammelt goufen, gouf am The Astrophysical Journal publizéiert. Wëssenschaftler, déi de CME studéiert hunn, hunn ofgeschloss datt et den interplanetaresche Stëbs bis zu enger Distanz vu ronn 6 Millioune Meilen vun der Sonn geläscht huet. Allerdéngs ass de Raum, dee gebotzt gouf, séier mat méi interplanetaresche Stëbs gefëllt.

D'Parker Solar Probe's Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR) Kamera huet eng Vue op d'CME geliwwert wéi d'Raumschëff duerch et passéiert. Am Ufank huet d'Kamera e friddleche Bléck op déiwe Raum erfaasst, awer et gouf séier voll mat hellem Liicht wéi d'Wäiss vum Material duerchgaang ass.

D'Parker Solar Probe huet bedeitend Entdeckungen zënter hirem Start am Joer 2018 gemaach. Am Joer 2021 huet se hiren éischten direkten Kontakt mat der Corona vun der Sonn gemaach an huet de Sonnewand studéiert. Nom Eugene Parker benannt, deen d'Existenz vum Sonnewand theoretiséiert huet, huet d'Sond säi sechste Fluch vu Venus am August 2022 ofgeschloss a wäert weider nei Abléck iwwer d'Dynamik vun der Sonn während senger lafender Missioun sammelen.

