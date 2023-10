Parental Attitudë vis-à-vis Genomic Research Participation for Health Children

Eng rezent Etude exploréiert Elteren Attitudë vis-à-vis vun hire gesonde Kanner d'Participatioun vun der genomescher Fuerschung an hir Erwaardungen fir de Retour vun Resultater. D'Fuerschung zielt d'Meenungen vun Elteren ze verstoen, déi un engem primäre Fleegefuerschungsnetz deelhuelen an gesond Kanner haten. D'Etude huet semi-strukturéiert Telefoninterviews mat 26 Elteren gemaach, d'Transkriptiounen thematesch analyséiert.

Dräi Schlësselthemen sinn aus den Interviewen erauskomm. Dat éischt Thema war Géigesäitegkeet, wou d'Elteren eng Präferenz ausgedréckt hunn fir medezinesch handlungsfäeg, Kandheet-ugefaangen Resultater als géigesäitege Geste fir hir Participatioun un der Fuerschung ze kréien. Si hunn och erwaart mat der Zäit nei kontaktéiert ze ginn fir all zousätzlech Informatioun oder Updates. Dat zweet Thema exploréiert d'Downstream Auswierkunge vum geneteschen Test. D'Elteren haten Hoffnungen op zukünfteg klinesch Virdeeler fir hir Kanner, awer waren och besuergt iwwer de Risiko vun der genetescher Diskriminatioun. Si wollten dofir suergen, datt d’Bedeelegung un der genomescher Fuerschung keng negativ Konsequenze fir d’Zukunft vun hirem Kand hätt.

Déi drëtt Thema war Muecht an Empowerment. E puer Elteren hu sech empoweréiert gefillt andeems se un der genomescher Fuerschung deelhuelen, well et hinnen erlaabt huet präventiv Handlung fir hiert Kand an aner Familljememberen ze huelen. Si hunn et als eng Chance gesinn informéiert Entscheedungen ze treffen an potenziell Gesondheetsrisiken ze vermeiden. Wéi och ëmmer, aner Elteren hu sech zéckt fir d'Autonomie vun hirem Kand ze limitéieren andeems se un der Fuerschung deelhuelen, déi zu der Entdeckung vu medizinesche Bedéngungen oder genetesch Prädispositionen resultéiere kënnen.

Dës Attitudë an Erwaardungen ze verstoen kann hëllefen, Participant-zentréiert Approche fir genomesch Fuerschung z'informéieren. Fuerscher kënnen dës Spannungen berücksichtegen wann se Studien designen fir d'Elterentscheedung an d'Participatioun ze optimiséieren wärend d'Utilitéit vun de Resultater maximéiert. Zousätzlech kënnen d'Bedenken am Zesummenhang mat der genetescher Diskriminatioun unzegoen an d'Autonomie an der Entscheedung ze förderen kann d'Bereetschaft vun den Elteren weider verbesseren fir an genomesch Fuerschung mat hire gesonde Kanner ze engagéieren.

