D'Wëssenschaftler vun der Universitéit vu Kopenhagen's Department of Plant and Environmental Sciences hunn eng faszinéierend Entdeckung iwwer d'Lancet-Leberflukes gemaach, eng Zort Parasit. Dës Flukes hunn déi bemierkenswäert Fähigkeit fir Ameen ze kontrolléieren an se op an erof op Grasblieder ze klammen, wat d'Chancen erhéijen datt d'Flécke vu gréisseren Déieren verbraucht ginn.

De Liewenszyklus vun de Lancet-Leberfluken fänkt un wann hir Eeër vu Kéi ausgeschloss ginn an a Gras ophalen. Schleeken huelen dës Eeër op, wou se sech zu Larven entwéckelen an sech asexuell reproduzéieren. D'Schleeken reagéieren op d'Infestatioun, andeems d'Zysten ronderëm d'Würmer bilden, déi duerno als Schleimkugelen ausgedréckt ginn. Onbewosst hinnen, Ameen verbrauchen dës Schläimkugel zesumme mat de Wuermlarven.

Eemol an enger Ant, migréieren d'Larven entweder an de Bauch vum Mier oder säi Gehir. Déi, déi d'Gehir erreechen, iwwerhuelen d'Kontroll, beuerteelen d'Ant op eng Grasblatt eropzeklammen an se ze gräifen. Dëst Verhalen mécht et méi einfach fir gréisser Déiere fir zoufälleg d'Ant a seng Parasiten z'ernimmen. Am leschte Host reifen d'Würmer a leeën Eeër an der Liewer vum Host, de Zyklus ofgeschloss.

Fuerscher, déi infizéiert Ameen an den Dänemark Bidstrup Bëscher studéieren, hunn erausfonnt datt d'Temperatur eng bedeitend Roll am Verhalen vun den Ameen gespillt huet. Op coolen Deeg sinn d'Ameen am Gras bliwwen, awer op méi waarm Deeg si se erofgaang. Dës Beobachtung hindeit datt d'Würmer haaptsächlech d'Ameen an der Nuecht a Moiesstonnen manipuléieren. D'Resultater ënnersträichen d'Komplexitéit vum Parasitverhalen an ënnersträichen de Besoin fir weider Fuerschung an dësem Beräich.

Och wann et selten ass, kënnen d'Mënschen heiansdo vun dëse Parasiten infizéiert ginn. An esou Fäll kënnen d'Liewer an d'Gallele schueden. Wéi och ëmmer, et ass wichteg ze bemierken datt d'Mënschen net de primäre Host fir Lanzett Liewerflëss sinn.

