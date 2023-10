D'Octopus Inspiréiert Faarf-Änneren Paint

Fuerscher vun der Northeastern University's Kostas Research Institute hunn eng spannend Entdeckung am Beräich vu Faarfverännerende Materialien gemaach. Andeems se d'eenzegaarteg Eegeschafte vu Cephalopoden wéi Octopi a Squid studéieren, hu se e Wee fonnt fir Faarwen ze kreéieren déi d'Faarf änneren wann se u Liicht ausgesat sinn. De Schlëssel Zutate an dësem Lack ass Xanthommatin, en natierlecht optrieden Faarfstoff fonnt an Cephalopoden datt et hinnen erlaabt d'Faarwen séier ze änneren an Äntwert op Bedrohungen oder Ännerungen am Liicht.

D'Fuerscher um KRI hu geschafft fir dës Faarfverännerungsfäegkeet a Faarwen fir eng Zäit ze replizéieren. An der Vergaangenheet hu se erfollegräich wearable Patches erstallt, déi d'Faarf änneren wann se u Sonneliicht ausgesat sinn. Elo hunn se e Wee fonnt fir d'Faarfännerung reversibel ze maachen, sou datt d'Material op seng ursprénglech Faarf zréck kënnt.

D'Team huet entdeckt datt Titandioxid als Dirigent fir d'Faarfännerung déngt. Duerch d'Vermëschung vu verschiddene Quantitéiten vun Titandioxid mat Xanthommatin konnten se d'Geschwindegkeet an d'Intensitéit vun der Faarfverschiebung kontrolléieren. D'Ännerunge kënnen an esou wéineg wéi fënnef Minutten optrieden a bis zu 24 Stonnen daueren, ofhängeg vun der Dauer vun der Belaaschtung fir d'Liicht.

Dësen innovative Lack huet verschidden Uwendungen, rangéiert vun temporäre Konschtwierker bis Ëmweltverfolgung. Et kann benotzt ginn fir Konscht ze kreéieren déi sech vun Dag zu Dag op banneschten Maueren ännert, fir Zuschauer eng eenzegaarteg Erfahrung ze bidden. Zousätzlech bitt et eng ëmweltfrëndlech Alternativ zu konventionelle Faarwen, well et keng schiedlech Chemikalien enthält, déi souwuel fir Moler wéi och fir d'Ëmwelt schiedlech kënne sinn.

D'Fuerscher hoffen hir Faarfverännerungssystem op aner Materialien auszebauen an d'Faarfpalette iwwer d'giel-rout Gamme, déi am initialen Experiment benotzt gouf, ze vergréisseren. Si zielen och d'Benotzer Kontroll iwwer d'Geschwindegkeet ze ginn, mat där d'Faarwen änneren.

Dës banebriechend Fuerschung gouf viru kuerzem am Advanced Science publizéiert, an et mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Welt vun der Konscht an ëmweltfrëndlecht Material.

Quell: Northeastern University's Kostas Research Institute