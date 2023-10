E massivt Ozonloch entdeckt iwwer Antarktis

E kolossale Lach an der Ozonschicht, déi 26 Millioune Quadratkilometer moosst, gouf iwwer Antarktis festgestallt. No der Europäescher Weltraumagence (ESA) ass dëst ee vun de gréissten Ozonlächer déi jeemools opgeholl goufen an et ass ongeféier dräimol d'Gréisst vu Brasilien. D'Resultater goufen vum europäesche Copernicus Sentinel-5P Satellit de 16. September 2023 opgedeckt.

Besonnesch bemierkenswäert ass d'Expansioun vum Ozonloch vun dësem Joer, well et op ongeféier zweemol d'Gréisst vun der Antarktis selwer gewuess ass. D'Wëssenschaftler verdächtegen datt den Ausbroch vum Tonga's Underwater Vulkan fréi 2022 zu dësem ongewéinlechen Optriede bäigedroen huet.

D'Ozonschicht ass e Schutzschëld an der Äerdatmosphär, dat ongeféier 15 bis 30 Kilometer iwwer der Uewerfläch läit. Et schützt de Planéit vu schiedlechen ultraviolette Strahlen vun der Sonn. Ozon, eng eenzegaarteg Sauerstoffmolekül, déi aus dräi Atomer besteet, absorbéiert d'Sonnestrahlung a verhënnert datt se op d'Uewerfläch kënnt.

Notamment ass d'Entdeckung vu bedeitende Ozonlächer iwwer de Polarregiounen vun der Äerd zréck op 1985. Fuerscher hunn festgestallt datt Chlorfluorkuelestoffe (CFCs), déi deemools wäit an Spraydousen, Verpackungsmaterialien a Frigoen benotzt goufen, mam Ozon an der Atmosphär reagéieren, wat resultéiert. a senger Ausschöpfung. Dofir huet d'international Gemeinschaft 1989 d'Benotzung vu CFC verbueden, fir datt d'Ozonniveauen sech lues a lues erholen.

Trotz dësen Efforten erschéngen d'Lücken an der Ozonschicht weider iwwer de Polarregiounen an de Wanterméint vun all Hemisphär. Kal Loft entsteet polare Stratosphärwolleken (PSCs), déi aus klengen Äiskristalle besteet, déi scho limitéiert Versuergung vun Ozon iwwer de Pole verschäerfen.

Déi rezent Entdeckung vun engem massiven Ozonloch iwwer Antarktis beliicht déi lafend Erausfuerderunge beim Erhalen vun der Ozonschicht. Et ënnersträicht d'Wichtegkeet vu weiderer Fuerschung an internationalen Efforten fir schiedlech Emissiounen ze reduzéieren an d'Atmosphär vun eisem Planéit ze schützen.

