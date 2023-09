Eng rezent Etude suggeréiert datt e massive Blob vun onsichtbarer donkeler Matière eng bedeitend Verzerrung an der Form vun eiser Galaxis verursaacht huet. Wärend d'Wëssenschaftler ufanks gegleeft hunn datt d'Mëllechstrooss eng flaach Scheif mat zwee Spiralarme war, hunn d'Messungen, déi am leschte Joerhonnert gemaach goufen, eng onerklärbar Béi opgedeckt. D'Verzweiflung geschitt haaptsächlech un de Grenzen vun der Galaxis, wou verschidde Regiounen däischter sinn, während anerer no uewen fléien, wat et e zerdréckten Sombrero-Erscheinung gëtt.

Computersimulatioune vu Fuerscher kënnen d'Ursaach hannert dësem Phänomen enthüllt hunn. D'Simulatioune weisen op e mysteriéisen Event, deen d'Ausrichtung vun eisem onsichtbare Halo vun der donkeler Matière vun eiser Galaxis gestéiert huet. D'Studie, déi am Journal Nature Astronomy de 14. September publizéiert gouf, weist zwéngend Beweiser datt eis Galaxis an engem gekippten Däischter Matière Halo ëmgedeckt ass.

Däischter Matière ass eng elusiv Aart vu Matière déi ongeféier 85% vun der Gesamt Matière vum Universum ausmécht. Obwuel et net direkt mat Liicht interagéiert an onsichtbar bleift, kënne seng Gravitatiounseffekter observéiert ginn. Däischter Matière ass verantwortlech fir d'Stären op aussergewéinlech Geschwindegkeeten ze beschleunegen, wéi se galaktesch Zentren ëmkreest, déi wäit Stäreliicht verzerren an de galaktesche Halo vun der Mëllechstrooss formen.

De galaktesche Halo bezitt sech op eng grouss Kugel vu Stären, déi wéi Blieder op engem Weier vun donkeler Matière schwiewen, déi iwwer d'Spiralarm vun der Mëllechstrooss läit. Rezent Ermëttlungen mat der Gaia Raumschëff vun der Europäescher Weltraumagence hunn gewisen datt d'Stären am galaktesche Halo besonneg falsch ausgeriicht sinn.

An engem Versuch d'Implikatioune vun engem onbalancéierten stellare Halo fir den Däischter Matière Halo ze verstoen, hunn d'Astronomen Computermodeller benotzt fir eng jonk Galaxis ze kreéieren déi op der Mëllechstrooss gläicht. De Modell enthält eng donkel Matière Halo gekippt 25 Grad relativ zu der Scheif. Nodeems si d'Galaxis 5 Milliarde Joer simuléiert hunn, hunn d'Fuerscher entdeckt datt hire Modell zu engem groussen Deel op eiser eegener Galaxis ähnelt.

D'Ursaach hannert der Mëssverstäerkung vun der donkeler Matière Halo ass nach ëmmer onkloer. Wéi och ëmmer, d'Simulatioune vun de Fuerscher suggeréieren datt et méiglecherweis d'Resultat vun enger massiver Kollisioun ass, potenziell eng aner Galaxis involvéiert, déi mat eiser eegener kollidéiert. Dës Kollisioun kéint dozou bäidroen datt d'Däischter Matière Halo ëm sou vill wéi 50 Grad eropgeet ier se lues a lues op seng aktuell 20-Grad Héicht erofgeet.

Quellen:

"E gigantesche Blob vun onsichtbarer donkeler Matière huet eis Galaxis aus der Form gebéit"

"Däischter Matière kéint bannent doudege Stären opbauen - mat potenziell explosive Konsequenzen"